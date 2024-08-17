ВСУ отправили в Курскую область бойцов с месяцем подготовки

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В составе бронеколонны 82-й штурмовой бригады ВСУ, которую ликвидировали в Курской области, были военные, прошедшие только одномесячные воинские подготовительные курсы. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил офицер подразделения морской пехоты с позывным «Ветер», сославшийся на обнаруженные документы бронеколонны.
Ранее в этот день этот же военный сообщил агентству, что моторизованная колонна бригады ВСУ, вооружённая бронированной техникой стран НАТО, полностью уничтожена в Курской области военными 810-й бригады морской пехоты ВС РФ.
В одной из бронемашин, как рассказал военный, были обнаружены сертификат и свидетельство об окончании курсов базовой общевойсковой подготовки для мобилизованных. Продолжительность обучения составляла один месяц.
Найденные документы, которые датированы 14 июня 2024 года, выданы на имя младшего сержанта Александра Басова. После окончания курсов ему присвоили квалификацию «стрелок базового уровня».
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В одной из бронемашин, как рассказал военный, были обнаружены сертификат и свидетельство об окончании курсов базовой общевойсковой подготовки для мобилизованных. Продолжительность обучения составляла один месяц.
Найденные документы, которые датированы 14 июня 2024 года, выданы на имя младшего сержанта Александра Басова. После окончания курсов ему присвоили квалификацию «стрелок базового уровня».
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Анастасия Чинкова