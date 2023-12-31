В Хмельницкой области загорелся объект критической инфраструктуры

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Пожар вспыхнул на объекте критической инфраструктуры в Хмельницкой области Украины. Об этом в Telegram-каналах сообщили представители областной военной администрации.
Ранее пожар на объекте критической инфраструктуры вспыхнул в Киевской области, о чём сообщал начальник региональной военной администрации Руслан Кравченко. Отмечалось, что возгорание произошло после серии ночных взрывов. О подробностях произошедшего также не уточнялось.
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Анастасия Чинкова