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В Хмельницкой области загорелся объект критической инфраструктуры

31 декабря 2023, 12:41
Фото: iStock/Distortion Media

Фото: iStock/Distortion Media

Пожар вспыхнул на объекте критической инфраструктуры в Хмельницкой области Украины. Об этом в Telegram-каналах сообщили представители областной военной администрации.

Отмечается, что на данный момент удалось ликвидировать возгорание. Однако представили администрации не стали уточнять, какой именно объект загорелся и где он территориально находится.

Ранее пожар на объекте критической инфраструктуры вспыхнул в Киевской области, о чём сообщал начальник региональной военной администрации Руслан Кравченко. Отмечалось, что возгорание произошло после серии ночных взрывов. О подробностях произошедшего также не уточнялось.

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ВСУ не смогли сбить ни одной российской ракеты Х-22 с начала конфликта
MWM: ВСУ боятся российских ракет Х-22
31 декабря 2023, 12:52

Фото: iStock/Alexyz3d

Украина боится российских крылатых ракет Х-22. Об этом пишут журналисты американского издания Military Watch Magazine (MWM).
Отмечается, что с начала конфликта украинские военные не смогли сбить ни одной российской ракеты этого типа. А ВС РФ, в свою очередь, запустили порядка 300 ракет Х-22 и Х-32 по различным целях на всей территории Украины.

Издание уточняет, что несмотря на то, что данные ракеты были впервые поставлены на вооружение в 1962 году, они до сих пор практически не имеют конкурентов среди всего мирового вооружения.

Вместе с тем, Киев столкнулся с нехваткой ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО), что также сказывается на невозможности отразить атаки российских ракет. При этом западные союзники в настоящее время не могут закрыть нехватку вооружения.

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#украина
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#россия
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#сво
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ВС РФ нанесли удары по Харькову в ответ на обстрел Белгорода
31 декабря 2023, 12:02

Фото: iStock/aapsky

Российские военные поразили центры принятия решений и ряд военный объектов в Харькове в ответ на обстрел украинскими бойцами Белгорода. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В субботу, 30 декабря украинские военные произвели массированные удары по Белгороду. В Минобороны отмечали, что целью этой атаки была попытка скрыть явные неудачи ВСУ на фронте. В результате террористического акта погибли 24 человека, среди которых четыре ребёнка. Ещё 109 человек получили ранения разной степени тяжести.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что за атаками на Белгород стоят США и Великобритания, которые подстрекают киевских властей на совершение таких противоправных действий, нарушающих международное гуманитарное право.

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#белгород
#харьков
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#вс рф
#всу
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В Белгороде звучит сирена ракетной опасности
31 декабря 2023, 10:58

Фото: iStock/Harry Wedzinga

Всех жителей Белгорода попросили спуститься в укрытие.
Сирену ракетной опасности запустили в Белгороде.

По данным губернатора Гладкова, в результате вчерашней атаки погибли 24 человека. Ранения получили 120 человек.

Напомним, в субботу, 30 декабря, ВСУ произвели массированный обстрел Белгорода. Минобороны РФ сообщало, что для этого украинские военные использовали ракеты «Ольха» и РСЗО Vampire, поставленные из Чехии.

Россия удивлена молчанию генсека ООН Антониу Гутерриша в связи с совершенным Украиной обстрелом жилых кварталов Белгорода, заявил постпред РФ Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.

«Нас удивляет молчание генерального секретаря по этому поводу», — сказал российский дипломат.
При этом помощник генсека Халед Хиари на заседании Совбеза призвал стороны перестать атаковать населенные пункты, гражданские объекты и мирных граждан. По его словам, организация однозначно осуждает все нападения на города, поселки и села — как на Украине, так и в России, считая их неприемлемыми и нарушающими международное гуманитарное право.

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#всу
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В Минобороны назвали число военных, отвечающих за ПВО в новогоднюю ночь
Порядка 1,8 тысячи военных ПВО будут дежурить в новогоднюю ночь
31 декабря 2023, 10:51

Фото: iStock/Diy13

Порядка 1800 военный первой армии противовоздушной и противоракетной обороны будут находится на дежурстве в новогоднюю ночь. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Ведомство уточняет, что всего в период новогодних каникул около 20 тысяч военных будут находиться на боевом дежурстве.

Также в Минобороны подчеркнули, что армия противовоздушной и противоракетной обороны справилась со всеми задачами и выполнила ряд подготовительных мероприятий, которые были запланированы на этот год.

Ранее сообщалось, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отменил проведения массовых мероприятий в связи с обстрелом Белгорода украинскими военными. После этого аналогичное решение приняли руководства Благовещенска, Магадана и Владивостока.

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#минобороны рф
#вс рф
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В Киевской области произошёл пожар объект критической инфраструктуры
31 декабря 2023, 10:30

Фото: iStock/Ivan Murauyou

Объект критической инфраструктуры вспыхнул в Киевской области после взрывов, которые произошли ночью.
Об этом рассказал в своём Telegram-канале Руслан Кравченко, начальник региональной военной администрации.
О подробностях случившегося не уточняется. Пожар ликвидировали.

Ночью 30 декабря военные корреспонденты сообщили, что в сторону Киева направились ударные дроны. Дроны подлетали к Киеву из Житомирской, Черниговской и Сумской областей.

Также сообщалось о беспилотниках вдоль границы Николаевской и Одесской областей.

Сирены воздушной тревоги звучали во всех восточных областях Украины.

Ранее сообщалось, что в украинском Днепропетровске прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом в своём Telegram-канале пишет украинский телеканал «Общественное». Отмечается, что в настоящее время не поступала официальная информация об этих взрывах.

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#киев
#украина
#сво
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Украинский заградотряд расстрелял нескольких отступающих солдат ВСУ
Беспилотник заснял расстрел заградотрядом бегущих солдат ВСУ
31 декабря 2023, 10:11

Фото: iStock/Anna_Anikina

Российский беспилотник заснял расстрел отступающих солдат ВСУ украинским заградительным отрядом. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что ВСУ придерживаются тактики заградотрядов для удержания мобилизованных и силы теробороны, которые не хотят умирать на позициях.

Сначала на записи с беспилотника видно, как российские военные штурмуют опорный пункт ВСУ. Затем двое солдат заходят в окоп, а с другой стороны от него в сторону тыловых позиций начали убегать пятеро украинских бойцов. Добравшись до своего окопа, они встретились в заградотрядом, который начал внезапно расстреливать их и забрасывать гранатами. Один из пятерых убежавших пытался скрыться, но военные из заградотряда начали стрелять ему в спину.

Затем по позиции заградотряда прилетел дрон-камикадзе, после чего прогремел сильный взрыв.

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#военные
#всу
#взрыв
#обстрел
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Лавров пообещал всем преступникам в Киеве возмездие
31 декабря 2023, 09:53

Фото: сайт Кремля

Сергей Лавров, министр иностранных дел России, пообещал справедливое возмездие всем преступникам в Киеве.
РИА Новости пишет, что Лавров заявил, что никому из них не удастся избежать возмездия. По словам Лаврова, Следственным Комитетом уже возбуждено более 4 000 уголовных дел в отношении 900 лиц.

Речь идёт о членах радикальных националистических объединений, представителях украинских силовых структур, а также наёмников.

Лавров заявлял, что все преступления, которые совершает Украина фиксируются, и их не ограничиваю периодом проведения СВО.

Также глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский предал свой народ. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».

Лавров напомнил, как недавно Зеленский вдруг «забыл» русский язык. По словам Лаврова, вся сетевая общественность помнит, как он ещё несколько лет призывал всех отстать от русскоязычных граждан Украины, говоря, что они могут говорить на том языке, к которому привыкли.

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#политика
#украина
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Депутат Рады Дубинский заявил, что Зеленский попал в ловушку из-за мобилизации
31 декабря 2023, 09:22

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Руководство Украины оказалось в ловушке из-за нового законопроекта, который ужесточит мобилизацию.
Об этом рассказал депутат Верховной рады Александр Дубинский, которого подозревают в госизмене и содержат в киевском СИЗО. По мнению парламентария, власти оказались в ловушке, которую пытались создать главкому ВСУ Валерию Залужному и переложить на него ответственность за мобилизацию.

Законопроект, который опубликовали до этого, вызвал шквал критики в сторону украинского правительства и офиса президента. К слову, против новых подходов к мобилизации выступали даже ситуативные партнеры украинской стороны.

Владимир Зеленский 19 декабря говорил, что он получил обращение из генштаба ВСУ о мобилизации дополнительно 450-500 тысяч человек. А спустя неделю Залужный опроверг слова Владимира Зеленского. Он сказал, что военное командование не делало подобных запросов.

Ранее сообщалось, что внештатный советник главкома ВСУ Валерия Залужного Алла Мартынюк призвала украинцев не бояться смерти и идти в украинскую армию, так как все-равно «все умрут». Её слова передает местное издание «Страна».

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Небензя: РФ будет исправлять ситуацию на границе с Харьковской областью

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#всу
#украина
#новости
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Небензя: РФ будет исправлять ситуацию на границе с Харьковской областью
31 декабря 2023, 09:07

Фото: istockphoto/Mikhail Dmitriev

РФ начнёт исправлять ситуацию на границе с Харьковской областью.
Об этом во время своего выступления заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
Россия созвала заседание Совбеза ООН из-за обстрела Белгорода, в результате которого погиб 21 человек.

По словам представителя России, российская армия оттесняет боевиков ВСУ по всей линии боевого сопротивления.

«А вот в Харьковской области, особенно ближе к российской границе, ситуация иная. Мы её, разумеется, будем исправлять»,— говорит Небензя.
Ранее постоянный представитель РФ при ООН обратил внимание, что РФ удивило молчание генерального секретаря ООН после атаки ВСУ на Белгород, где погибли и получили ранения мирные граждане.

Ранее сообщалось, что количество погибших после обстрела Белгорода увеличилось до 21 человека, из них трое – дети. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в личном Telegram-канале.

110 человек ранены, из них 17 детей. В тяжелом состоянии находится 30 человек. 63 пострадавших в состоянии средней степени тяжести. Амбулаторное лечение проходят 17 человек.

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#новости
#украина
#белгород
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