В Индии оценили возможность отказаться от российской нефти
Bloomberg: отказ Индии от российской нефти потребует снятия санкций США с Ирана
Индия предупредила США: чтобы отказаться от закупок российской нефти, нужно одновременно снять санкции с поставок сырой нефти из Венесуэлы и Ирана. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомлённый источник.
Ранее президент США Дональд Трамп на 80-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что Индия и Китай являются «главными спонсорами» конфликта на Украине из‑за продолжающихся покупок российской нефти.
«Представители Индии подчеркнули, что одновременное прекращение поставок нефти из России, Ирана и Венесуэлы на индийские нефтеперерабатывающие заводы — крупнейших производителей нефти — может привести к резкому росту мировых цен», — сказано в материале.
27 августа администрация Трампа ввела 50%-ные пошлины против Индии за отказ прекратить импорт российского черного золота. По информации The Guardian, они распространяются на такие товары, как одежда, текстиль, драгоценные камни, обувь и мебель. При этом ряд позиций — в том числе топливо, электроника и некоторые лекарства — исключили (в сумме это около 30% индийского экспорта в США).