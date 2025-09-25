В Индии оценили возможность отказаться от российской нефти

25 сентября 2025, 22:28

Bloomberg: отказ Индии от российской нефти потребует снятия санкций США с Ирана

Фото: istockphoto/ronniechua

Индия предупредила США: чтобы отказаться от закупок российской нефти, нужно одновременно снять санкции с поставок сырой нефти из Венесуэлы и Ирана. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомлённый источник.





Ранее президент США Дональд Трамп на 80-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что Индия и Китай являются «главными спонсорами» конфликта на Украине из‑за продолжающихся покупок российской нефти.





«Представители Индии подчеркнули, что одновременное прекращение поставок нефти из России, Ирана и Венесуэлы на индийские нефтеперерабатывающие заводы — крупнейших производителей нефти — может привести к резкому росту мировых цен», — сказано в материале.