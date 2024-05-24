Стали известны потери украинской армии за неделю

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Российская группировка ВС РФ «Юг» за прошедшую неделю освободила Клещеевку, Белогоровку и Андреевку в ДНР, потери противника составили до 3285 солдат. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Помимо этого, было нанесено поражение живой силе и технике семи бригад ВСУ и четырёх бригад теробороны, а также уничтожены 10 полевых складов с боеприпасами ВСУ.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что в Раде призвали к расстрелам на фоне новостей из Волчанска. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Противник потерял за неделю до 3285 военнослужащих, семь танков, 13 боевых бронированных машин, 46 автомобилей, 32 орудия полевой артиллерии, из них 27 западного производства», — сообщили в Минобороны РФ.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что в Раде призвали к расстрелам на фоне новостей из Волчанска. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова