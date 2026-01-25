ВС России уничтожили три группы ВСУ в Харьковской области
ВС РФ уничтожили три группы ВСУ, пытавшиеся занять ранее разбитые позиции в Харьковской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
Украинское командование продолжает отправлять военнослужащих на позиции, разрушенные российскими авиаударами. В результате боевых действий за сутки было ликвидировано три группы противника, сообщил источник агентства.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
