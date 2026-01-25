Освобождение Старицы, сужение котла под Купянском и оперативное окружение ВСУ в Красном Лимане: последние новости СВО на 25 января
На всех фронтах за минувшие сутки продолжаются напряженные боевые действия, в ходе которых российские войска закрепили ряд тактических успехов, создавая предпосылки для дальнейшего наступления. Украинская сторона, неся потери, активизирует контратаки и стягивает резервы. Наиболее напряженная обстановка сохраняется в районах Сумской и Харьковской областей, а также на Краснолиманском и Купянском направлениях, где идут ожесточенные бои за ключевые логистические узлы. Подробнее о ситуации в зоне проведения специальной военной операции читайте в материале «Радио 1».
Сумская областьНа всей территории Сумской области продолжаются напряжённые боестолкновения. ВС РФ усиливают огневое воздействие, нанося регулярные удары силами авиации, артиллерии и ударных беспилотников по укреплениям, а также логистике и путям снабжения противника. Для срыва вражеской ротации и доставки грузов к линии фронта российские операторы БПЛА эффективно применяют FPV-дроны.
Украинское командование, стремясь компенсировать нехватку техники, перебрасывает на это направление дополнительные расчёты дронов и стягивает все доступные образцы вооружения советского производства. В оборонительных целях ВСУ активно используют танки, размещённые на скрытых от наземного наблюдения огневых позициях. В ходе наступательных действий российские штурмовые подразделения добились тактического продвижения на четырёх участках в районе Сум и на трёх участках в районе Глухова. Общее продвижение в глубину обороны противника составило более 550 метров.
Харьковская областьНа Харьковском направлении ВС РФ развивают уверенное наступление. Российские военные завершили освобождение населенного пункта Старица, кроме того, достигнут тактический успех с зачисткой прилегающих лесных массивов, общее продвижение на двух участках достигло 250 метров. Близ Симиновки штурмовыми отрядами взяты под контроль три вражеских укреплённых узла с продвижением на 300 метров в глубину обороны.
В секторе Волчанских Хуторов огнём реактивных систем залпового огня поражены позиции противника в лесополосах, что позволило наступающим группам продвинуться на 200 метров в юго-восточном направлении. В районе Хатнего сопротивление украинских формирований сломлено на семи участках, российские военные закрепились в лесных посадках. Командование ВСУ продолжает необоснованно направлять подкрепления на ранее разрушенные артиллерией и авиаударами позиции. За минувшие сутки в таких непригодных для обороны укреплениях полностью ликвидированы три прибывшие ротные тактические группы противника.
Запорожское направлениеНа Запорожском направлении достигнуто продвижение на западном фланге Степногорска, а также в окрестностях населённых пунктов Лукьяновское и Павловка. За минувшие сутки ВС РФ занята территория площадью 7 квадратных километров на противоположном берегу реки Гайчур, что увеличило контролируемую площадь в промежутке между Дорожнянкой и Гуляйполем. Воздушно-десантные войска РФ расширили плацдарм к северу от Степногорска, одновременно ведётся зачистка в северо-восточных кварталах Приморского. Прорыв в сторону Веселянки и Речного создаёт реальные предпосылки для оперативного окружения украинской группировки в районе Орехова.
Северское направлениеНа Северском направлении основные боестолкновения переместились в лесные зоны к северу от населённого пункта Резниковка. Подразделениями ВС РФ взяты под контроль ключевые возвышенности южнее Закотного. В ходе операции была перекрыта одна из второстепенных дорог, используемых противником. Ведётся активная работа по дезорганизации вражеской логистики и снабжения с помощью беспилотных авиационных комплексов.
Краснолиманское направлениеНа Краснолиманском направлении ВС РФ ведут активную работу по вытеснению противника с занимаемой территории. Российские военные демонстрируют значительный прогресс, продвигаясь в центральной части Яровой и на подходах к военному госпиталю в Святогорске. Выход штурмовых групп РФ к восточной окраине Коровьего Яра создаёт непосредственную угрозу главным линиям коммуникаций противника, ведущим в сторону Изюма. Командование ВСУ в срочном порядке перебрасывает резервы, используя сохранившиеся переправы у Яцковки и Студенка, в попытке стабилизировать линию обороны.
Город Красный Лиман находится в оперативном окружении. Внутри населённого пункта боевые действия ведутся в пределах жилых кварталов, включая микрорайон «Лесной» и прилегающие улицы. Важным достижением стало установление контроля над отрезком магистрали, ведущей из Кировска (Заречного). Осада усиливается в районе, ограниченном пунктами Лиман, Кировск и Ставки. Ликвидация переправ через реку Северский Донец полностью нарушила систему снабжения противника, вынудив ВСУ использовать для переправы лодки, что делает невозможным доставку снарядов и горючего для тяжёлого вооружения.
Купянское направлениеНа данном участке фронта продолжаются интенсивные боевые действия. В районе восточнее Петропавловки подразделения ВС РФ продолжают операцию по сужению «кармана» и ликвидации группировки противника, достигнув продвижения на широком участке. Общая территория, взятая под полный контроль в этом секторе, составила 13 квадратных километров. Ожесточённые столкновения происходят в районах населённых пунктов Верхнее-Песчаное и на подступах к Куриловке.
Войска противника, оказавшись в сложной тактической ситуации, перешли к очаговой обороне, используя лесные массивы и заброшенные строения для создания разрозненных узлов сопротивления. Обстановка в районе Купянска характеризуется как крайне сложная, чему способствует массовое применение обеими сторонами беспилотных летательных аппаратов, делающее маневр наземных сил затруднительным.