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Общественный центр депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко* начал продавать куриные яйца «Президентские».
«Яйца Зеленского» нашлись. Правда, не там, где они действительно нужны», — говорится в Telegram-канале украинского парламентария.
Уточняется, что акция посвящена дню Вооруженных сил Украины. Инициировали ее Гончаренко*-центры.
Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* раскритиковал действия Владимира Зеленского, из-за которого, по его словам, Украина лишилась шансов подписать «нормальный» мирный договор с РФ.
Также Гончаренко* также отмечал упущенную возможность Украины стать членом НАТО.
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*Внесен в реестр террористов и экстремистов.
Элина Позднякова