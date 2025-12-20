20 декабря 2025, 18:32

L'AntiDiplomatico: Путин указал Западу на выход из ситуации по Украине

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин сделал важный посыл Западу своим заявлением об Украине, сделанным на прямой линии. Об этом сообщает итальянское издание L' AntiDiplomatico.