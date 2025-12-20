В Италии увидели важный сигнал для Запада от Путина
Президент России Владимир Путин сделал важный посыл Западу своим заявлением об Украине, сделанным на прямой линии. Об этом сообщает итальянское издание L' AntiDiplomatico.
Москва ясно заявляет о своей готовности к урегулированию ситуации через переговоры. Российский лидер Владимир Путин подчеркивает, что дипломатическое решение возможно и сейчас.
В статье отмечается, что Россия готова к открытым переговорам в ближайшее время, но при этом будет сохранять стратегическую твердость в долгосрочной перспективе.
Накануне в ходе прямой линии Путин, отвечая на вопрос о будущем отношений с европейскими странами, предупредил, что если Европа не начнет сотрудничать с Москвой, она постепенно потеряет свои позиции.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
