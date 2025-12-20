Достижения.рф

В Италии увидели важный сигнал для Запада от Путина

L'AntiDiplomatico: Путин указал Западу на выход из ситуации по Украине
Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин сделал важный посыл Западу своим заявлением об Украине, сделанным на прямой линии. Об этом сообщает итальянское издание L' AntiDiplomatico.



Москва ясно заявляет о своей готовности к урегулированию ситуации через переговоры. Российский лидер Владимир Путин подчеркивает, что дипломатическое решение возможно и сейчас.

В статье отмечается, что Россия готова к открытым переговорам в ближайшее время, но при этом будет сохранять стратегическую твердость в долгосрочной перспективе.

Накануне в ходе прямой линии Путин, отвечая на вопрос о будущем отношений с европейскими странами, предупредил, что если Европа не начнет сотрудничать с Москвой, она постепенно потеряет свои позиции.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0