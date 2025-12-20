«Обнуляйте всех»: В МИД РФ раскрыли текст перехваченных приказов ВСУ
Мирошник заявил о перехвате приказов ВСУ убивать русскоязычных в Курской области
Командиры ВСУ отдавали подчинённым приказы убивать русскоязычных жителей в приграничных районах Курской области. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
В беседе с «NEWS.ru» Мирошник отметил, что такие сведения содержатся в перехваченной радиосвязи украинских военных.
«У нас есть радиоперехваты, где их командиры чётко приказывают — заходите в населённый пункт и обнуляете всех, кто говорит по-русски. Я вам цитирую вот этих украинских боевиков. По сути, приходишь, кого увидел, того и убиваешь», — сказал посол МИД РФ по особым поручениям.Дипломат назвал эти действия геноцидом. Он отметил, что Вооружённые силы Украины проводят такую политику в Курской области, а ранее применяли её в Донбассе.
