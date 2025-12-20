Вооружённые силы России продвинулись на двух направлениях
Российские военные взяли контроль над населённым пунктом Высокое в Сумской области и населённым пунктом Светлое в ДНР. Такие сведения приводит Министерство обороны РФ.
Ведомство сообщает, что российские подразделения нанесли поражение формированиям егерской бригады ВСУ и двум бригадам теробороны в районах Искрисковщины, Хотени, Никольского, Алексеевки и Рыжевки.
На сумском направлении, по заявлению Минобороны, украинские формирования потеряли до 200 военнослужащих, одну боевую бронированную машину, 15 автомобилей и артиллерийское орудие. Российские силы уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов.
В Донецкой Народной Республике, согласно отчёту, противник потерял до 525 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, включая американский бронетранспортер Stryker, 14 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и станцию РЭБ.
