Вооружённые силы России продвинулись на двух направлениях

20 декабря 2025, 12:47

Российские войска заняли Высокое в Сумской области и Светлое в ДНР

Фото: Istock/zim286

Российские военные взяли контроль над населённым пунктом Высокое в Сумской области и населённым пунктом Светлое в ДНР. Такие сведения приводит Министерство обороны РФ.