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В Хмельницкой области прогремели взрывы

«Общественное»: в Хмельницкой области произошли взрывы
16 апреля 2024, 03:16
Фото: istock / aapsky

Фото: istock / aapsky

В Хмельницкой области на западе Украины прогремели взрывы. Об этом информирует украинское издание «Общественное» в своем Телеграм-канале.
«В Хмельницкой области слышны взрывы», — сказано в сообщении.
Отмечается, что в регионе не объявляли тревогу.



До этого сообщалось о взрывах в подконтрольном Украине Херсоне.

Удары по инфраструктуре Украины ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через 2 дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

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#взрывы
#украина
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В подконтрольном Киеву Херсоне прогремел взрыв
16 апреля 2024, 00:22

Фото: istock / Yevheniia Kudrova

В подконтрольном Украине городе Херсон прогремели взрывы. Об этом информирует украинское издание «СТРАНА.ua».
Подробная информация не приводится.

По данным официального ресурса для оповещения населения, в подконтрольных Киеву районах города воздушную тревогу не объявляли.

Удары по инфраструктуре Украины ВС России начали наносить 10 октября 2022 года - через 2 дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

Ранее советник руководителя ДНР Игорь Кимаковский заявил, что в Часове Яре первую линию обороны ВСУ держат новобранцы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#взрывы
#информация
#украина
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«Они слабеют»: Чешский наемник рассказал, что происходит на Украине
IDNES: чешский наемник Петр заявил об ослаблении ВС Украины на передовой
16 апреля 2024, 00:22

Фото: istock / EvgeniyShkolenko

Участвующий в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины чешский наемник Петр в разговоре с изданием iDNES рассказал о состоянии украинской армии на передовой.
«Украинцы слабеют, и это чистый факт», — заявил собеседник агентства, добавил, что это признают и сами военнослужащие украинских сил.
Как считает наёмник, два года боевых действий «это слишком и для тела, и для психики».

В материале также обратили внимание, что сейчас украинские военнослужащие испытывают дефицит боеприпасов и поддержки Запада. По мнению собеседника агентства, большинство хорошо обученных военных ВСУ либо умерли, либо получили ранения.

Петр подытожил, что у ВСУ «не радужные» перспективы.

Ранее сообщалось, что на Украине сотрудники военкомата задержали мужчину и бросили в лесу. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#дефицит
#всу
#солдат
#наемник
#тела
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Во Франции раскритиковали помощь Украине в ущерб собственным интересам
Французский политик Филиппо призвал прекратить финансовую и военную помощь Киеву
15 апреля 2024, 21:56

Фото: iStock/sb2010

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал финансовую и военную поддержку Украины. В социальной сети X он написал, что это наносит ущерб интересам Франции и призвал прекратить выделение денег.
Политик отметил, что через неделю Париж с помощью Европейского союза снова направит финансовую помощь украинским властям.

«Стоп чекам для Украины! И оружие тоже не стоит передавать!» — подчеркнул Филиппо.
Он также отметил, что выделение средств для Украины происходит на фоне кризиса во французских больницах, где пациентам не хватает должного ухода, а граждан заставляют чувствовать себя виноватыми за расходы государства.

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Defence 24: Планирующие бомбы ВС РФ неуязвимы для украинских систем ПВО
15 апреля 2024, 21:29

Фото: iStock/Alexyz3d

Планирующие бомбы ВС РФ, которые оснащены унифицированным модулем планирования и коррекции, являются серьёзной угрозой для ВСУ. Об этом пишет Defence 24.
«Проблема из-за российских планирующих бомб и, как следствие, вопрос борьбы с их носителями, вскоре станут ключевыми для ВСУ», — пишут авторы.

В публикации говорится, что Россия в течение последних нескольких месяцев нарастила использование планирующих бомб, дающих возможность тактической авиации атаковать цели, при этом оставаясь вне досягаемости ПВО Украины. Отмечается, что российским бомбам удаётся делать это эффективно.

«Чтобы им противостоять, украинцы подтянули свою ПВО ближе к линии фронта, из-за чего она сама стала целью для противника, что привело к потерям зенитных комплексов и радиолокационных станций», — заключили авторы Defence 24.

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#россия
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#всу
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На Украине признали огромные потери генерирующих мощностей
Министр энергетики Украины признал огромные потери генерирующих мощностей
15 апреля 2024, 21:10

Фото: istockphoto/maki_shmaki

На встрече министров энергетики ЕС в Брюсселе министр энергетики Украины Герман Галущенко признал огромные потери в генерирующих мощностях, оценив их объем до семи гигаватт.
«Мы подсчитали, что потеряли примерно до семи гигаватт в нашей системе. Это значительное количество генерирующей мощности», — сказал Галущенко журналистам.
Кроме того, он отметил, что несколько высоковольтных автотрансформаторов также были уничтожены. По словам министра, местное производство энергии в Харькове почти полностью разрушено.

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Российские миномётчики сорвали ротацию ВСУ под Работино — видео
Российские миномётчики метким огнём сорвали ротацию ВСУ в районе Работино
15 апреля 2024, 20:02

Фото: istockphoto/maki_shmaki

Военнослужащие миномётной батареи 71-го гвардейского мотострелкового полка группировки «Днепр» сорвали ротацию штурмовой группы Вооружённых сил Украины.
Боевики пытались быстро и незаметно пробраться к своим через поле, где ржавела подбитая ранее западная техника, передаёт официальный телеграм-канал министерства обороны РФ. Однако противник не учёл, что остовы танков и бронемашин служат отличным пристрелочным ориентиром для артиллеристов и миномётчиков.

Именно возле подбитой техники бойцы российского миномётного расчёта подловили украинских военнослужащих и накрыли их метким одиночным выстрелом. Ротация противника была сорвана. Перемещаться по пристрелянному российскими миномётчиками полю солдаты ВСУ больше не захотели. А пытавшиеся сделать это ранее уже не могли.

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#солдаты
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На Украине сотрудники военкомата задержали мужчину и бросили в лесу
На западе Украины сотрудники военкомата задержали мужчину и бросили в лесу
15 апреля 2024, 19:29

Фото: iStock/Prostock-Studio

В Закарпатской области Украины сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) остановили и задержали молодого человека, после чего бросили его у границы со Словакией, пишет «Страна».
По словам жительницы Львова, ее парня остановили на блокпосте в закарпатском селе Нижние Ворота и затем выкинули в лесу у границы, где его задержали пограничники. Она рассказала, что они ехали вместе на автомобиле, и сотрудники ТЦК попросили молодого человека сесть в автобус, после чего его увезли в Мукачевский военкомат.

Там ему сказали, что его отправят на военно-врачебную комиссию. Однако, по словам девушки, его отвезли к границе со Словакией и выбросили в лесу в 200 метрах от границы, где его задержали пограничники.

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Депутат Рады Безуглая: Киев сдал Крым и Донбасс еще 10 лет назад
15 апреля 2024, 19:21

Фото: istockphoto / Ekaterina Utorova

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что украинские власти сами сдали Крым и Донбасс еще десять лет назад. Об этом пишет РИА Новости.
Депутат отметила, что это случилось тогда, когда украинские власти не решились ввести военное положение в стране, а начали военные действия против жителей восточных регионов.

Захватившие власть в республике в результате госпереворота 13 апреля 2014 года начали антитеррористическую операцию (АТО) против жителей Луганской и Донецкой республик, которые не согласились со сменой власти.

Безуглая охарактеризовала ситуацию с так называемой АТО как одно из самых катастрофических и позорных событий в истории республики.

«Киевские власти сдали России Крым и восток», — написала она на своей странице в соцсети Facebook*.

По ее словам, Порошенко сделал все, чтобы прийти к власти.

«Даже военное положение не ввели. Лоббировал как мог. А потом сразу уже сам сдавал, не дал идти на Луганск, освобождать дальше, гонялся за добровольцами, согласился на минские договоренности и так далее», — добавила депутат.

Напомним, что Крым присоединился к российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, когда большинство жителей поддержали воссоединение с Россией.

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Кимаковский: в Часове Яре первую линию обороны ВСУ держат новобранцы
15 апреля 2024, 18:57

Фото: istock /Anna_Anikina

В Часове Яре первую линию обороны ВСУ удерживают недавно мобилизованные российские военные. Об этом рассказал ТАСС советник руководителя ДНР Игорь Кимаковский.
Командиры разных уровней ушли с переднего края. Отмечается, что на некоторых участках координация идет в режиме удаленки.

По словам Кимаковского, размещенная в Часове Яре украинская группировка каждый день несет большие потери.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее офицер ВСУ пришел в ужас от ситуации в Часове Яре. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#владимир путин
#президент
#сво
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