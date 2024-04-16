В Хмельницкой области прогремели взрывы

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В Хмельницкой области на западе Украины прогремели взрывы. Об этом информирует украинское издание «Общественное» в своем Телеграм-канале.
«В Хмельницкой области слышны взрывы», — сказано в сообщении.Отмечается, что в регионе не объявляли тревогу.
До этого сообщалось о взрывах в подконтрольном Украине Херсоне.
Удары по инфраструктуре Украины ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через 2 дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
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Алина Юрчак