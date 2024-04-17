Взрывы прогремели в Кривом Роге и Черниговской области Украины

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В Черниговской области на севере Украины прогремели взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
Никаких иных подробностей происходящего не приводится. Местные власти не давали официальных комментариев о ситуации в регионе.
Помимо Черниговской области, воздушная тревога была объявлена в Киеве, Киевской, Полтавской, Сумской и Черкасской областях.
Кроме того, украинская Телевизионная служба новостей сообщает о серии взрывов в Кривом Роге. Здесь местные власти также не комментировали происходящее.
Ранее сообщалось, что минувшей ночью над Республикой Мордовией российские силы ПВО сбили украинский беспилотник.
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Помимо Черниговской области, воздушная тревога была объявлена в Киеве, Киевской, Полтавской, Сумской и Черкасской областях.
Кроме того, украинская Телевизионная служба новостей сообщает о серии взрывов в Кривом Роге. Здесь местные власти также не комментировали происходящее.
Ранее сообщалось, что минувшей ночью над Республикой Мордовией российские силы ПВО сбили украинский беспилотник.
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Анастасия Чинкова