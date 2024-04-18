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Взрывы прогремели в Киевской области

18 апреля 2024, 01:12
Фото: istock / aapsky

Фото: istock / aapsky

В Киевской области прогремели взрывы. Об этом информирует украинский 24-й канал.
Также сообщается о воздушной тревоге в некоторых регионах страны, в частности, Киевской, Днепропетровской и Полтавской областях.

До этого в Белгороде объявили опасность атаки беспилотников. Также сообщалось об уничтожении 14 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».



Удары по инфраструктуре Украины ВС России начали наносить 10 октября 2022 года - через 2 дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

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#украина
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В Белгороде объявили опасность атаки беспилотников
Мэрия Белгорода объявила об опасности атаки беспилотников
18 апреля 2024, 00:52

Фото: istock / sommersby

На территории Белгорода объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом проинформировала городская администрация в Телеграм-канале.
«РСЧС: Внимание! Объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны», — сказано в сообщении.
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

До этого сообщалось, что российские системы ПВО сбили 14 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Российские системы ПВО сбили 14 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью
МО РФ: 14 реактивных снарядов РСЗО Vampire уничтожили над Белгородской областью
17 апреля 2024, 23:49

Фото: istock / e-crow

Российские средства противовоздушной обороны сбили 14 реактивных снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью. Об этом проинформировало Минобороны России в Телеграм-канале.
«Около 23.00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир», — сообщили в оборонном ведомстве.
Суммарно над территорией региона было уничтожено 14 снарядов. Информация о пострадавших и разрушениях не приводится.

Ранее Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что украинский беспилотник самолетного типа обнаружен в Воронеже и подавлен дежурными силами ПВО и средствами РЭБ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#белгородская область
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Песков объяснил отказ комментировать потери ВС России
Песков: говорить о числе погибших в СВО военных может только Минобороны
17 апреля 2024, 22:43

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что данные о количестве погибших российских военных во время специальной военной операции предоставляется только министерством обороны. Об этом Песков сообщил журналистам.
Пресс-секретарь главы государства отметил, что в Кремле не дают информацию по подобным вопросам. Объясняя, почему цифры о потерях ВС РФ не публикуются, Песков рассказал, что в данном случае речь идет о законе о гостайне, а также об особом режиме распространения информации в условиях спецоперации.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее губернатор региона Александр Гусев написал в Telegram-канале, что украинский БПЛА самолетного типа обнаружен и подавлен дежурными силами ПВО и средствами РЭБ над Воронежем. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#россия
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Над Воронежем уничтожили украинский дрон самолетного типа
Гусев: силы ПВО и средства РЭБ обнаружили и подавили над Воронежем дрон ВСУ
17 апреля 2024, 22:33

Фото: iStock/vadimrysev

Губернатор региона Александр Гусев написал в Telegram-канале, что украинский БПЛА самолетного типа обнаружен и подавлен дежурными силами ПВО и средствами РЭБ над Воронежем.
В результате падения беспилотника повреждения получило одно промышленное здание. По словам губернатора, на месте происшествия работают оперативные службы.

Также выехали представители региона и администрации города. Напомним, ГУ МЧС региона сообщило об опасности атаки беспилотников в 22:05 мск.

Ранее сообщалось, что в Воронеже прогремел взрыв. Над городом поднялся столб дыма, об этом сообщили очевидцы.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#происшествия
#дрон
#воронежская область
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Буданов* усомнился, что Трамп может решить конфликт на Украине за один день
Буданов*: даже Трамп не смог бы решить конфликт на Украине за один день
17 апреля 2024, 22:30

Фото: сайт Кремля

Руководитель главного управления разведки украинского минобороны Кирилл Буданов* не верит, что экс-президент США и возможный кандидат на выборах в этом году Дональд Трамп смог бы разрешить конфликт на Украине за один день, передает Washington Post.
Буданов* назвал Трампа сильным человеком, однако, по его мнению, даже экс-президент США не в силах так быстро ​урегулировать украинское противостояние.

Ранее Дональд Трамп неоднократно сообщал, что в случае его победы на президентских выборах намерен добиться урегулирования конфликта между РФ и Украиной всего за 24 часа. Экс-президент Соединенных Штатов добавил также, что он бы предупредил Владимира Путина о готовности Вашингтона предоставлять Украине еще больше помощи, если Москва не проявит готовности завершить конфликт.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Рогов: ВСУ утратили часть занятых при контрнаступлении позиций под Урожайным

* Внесен в список террористов и экстремистов
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«Десятки убитых»: ВСУ и французские наемники расстреляли мирных жителей Авдеевки
Местный житель рассказал об обстреле Авдеевки ВСУ и французскими наемниками
17 апреля 2024, 21:53

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Житель Авдеевки Георгий Некрасов рассказал, что в прошлом году танки Франции под управлением французских экипажей с позиций украинской армии обстреливали мирные районы Авдеевки. Видео опубликовал в своем Telegram-канале член Общественной палаты РФ, участник СВО Максим Григорьев.
По словам Некрасова, с 2014 года ВСУ убивали мирных жителей и разрушали Авдеевку. Отмечается, что по своей работе Георгий вел учет повреждений и потерь среди гражданского населения.

В период с 2014 по 2015 год было зафиксировано более 1240 повреждений частных домовладений, 54 мирных жителя были убиты, сотни человек получили ранения.

Ранее секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко отказался признавать удары ВСУ по мирным жителям российских регионов. По словам Литвиненко, ВСУ наносят удары исключительно по военным объектам.

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#украина
#всу
#вс рф
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#спецоперация
#танки
#погибший
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Вдову ополченца Моторолы ограбили в российском городе
В Ростове у помогающей бойцам СВО вдовы Моторолы украли гуманитарный груз
17 апреля 2024, 21:18

Фото: iStock/sqback

Вдову командира ополченцев Арсена Павлова, известного под позывным Моторола, ограбили в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает ИА «Регнум».
Отмечается, что женщина помогает военным, которые участвуют в спецоперации. Инцидент произошел 17 апреля.

Пока волонтеры переносили гуманитарные грузы из квартиры вдовы в автомобиль, злоумышленник воспользовался отсутствием людей и украл часть собранной помощи.

Напомним, взрыв бомбы, жертвой которого стал Арсен Павлов, произошел в 2016 году в лифте его дома в центре Донецка. Власти ДНР квалифицировали произошедшее как теракт.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
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Боец ВСУ Стельмашек рассказал, как попал в плен к ВС РФ в районе Часова Яра
17 апреля 2024, 21:00

Фото: iStock/sqback

Солдат украинской армии Владимир Стельмашек рассказал, как попал в плен к российским бойцам в районе Часова Яра. Об этом сообщает Минобороны России в своем Telegram-канале.
По информации военного ведомства, это произошло, когда украинского военного с напарником отправили доставлять аккумуляторные батареи на позиции ВСУ. Напарник Владимира попал под удар российского беспилотника и погиб, а сам он блуждал по лесу, пока не вышел на позиции российской армии.

По словам Стельмашека, в ВСУ катастрофически не хватает людей. ​Он также призвал украинцев прятаться от мобилизации.

Ранее заместитель командира батальона 92-ой отдельной штурмовой бригады ВСУ Олесь Маляревич заявил, что украинским войскам крайне тяжело в боях за город Часов Яр в ДНР из-за отсутствия паритета с РФ.

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#всу
#вс рф
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#спецоперация
#сво
#часов яр
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На Западе назвали ситуацию в Часове Яре для ВСУ критической
Меркурис: Киев перебрасывает резервы в Часов Яр из-за критической ситуации
17 апреля 2024, 18:52

Фото: iStock/JARAMA

ВСУ перебрасывают резервы в район Часова Яра из-за критической ситуации, сообщил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале.
По его словам, это делается для того, чтобы «сдержать натиск российской армии». Меркурис уверен, что ВСУ находятся в крайне тяжелом положении в районе населенного пункта Часов Яр.

Также их сложное положение фактически подтвердил главнокомандующий украинской армией Александр Сырский. Аналитик считает, что к этому привели успешные действия ВС РФ против украинских линий снабжения.

Ранее сообщалось, что российская армия продвинулись в районе Часова Яра на полтора километра. Самые активные бои развернулись на подходе к восточным окраинам города. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#европа
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