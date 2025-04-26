В Ивановской области объявлена опасность атаки БПЛА

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В ночь на 26 апреля в Ивановской области был объявлен режим опасности атаки беспилотников. Об этом сообщает telegram-канал регионального правительства.
«Оперативный штаб. Ивановская область: В регионе объявлен режим опасности атаки БПЛА. Система предупреждения атак приведена в действие. Спецслужбы отслеживают оперативную обстановку», — говорится в сообщении.
Информация об опасности появилась в 02:20 по московскому времени. Жителей области просят сохранять бдительность и следить за дальнейшей информацией оперштаба.
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