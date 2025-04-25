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Зеленский: удар по Киеву нанесен ракетой с американскими комплектующими

Фото: iStock/bpawesome

Фото: iStock/bpawesome

Владимир Зеленский заявил, что удар РФ по Киеву был нанесен ракетой с иностранными комплектующими, большинство из которых американского производства. Об этом глава киевского режима написал на своей странице в соцсети X.
«(Ракета) содержала по меньшей мере 116 компонентов, полученных из других стран. И большинство из них, к сожалению, были произведены американскими компаниями», — пишет Зеленский.

При этом в четверг Минобороны РФ сообщало о нанесении массированного удара по военным объектам Украины. Киев в сводке оборонного ведомства не фигурировал.

Данное заявление политика сделано на фоне встречи президента России Владимира Путина и спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа в Москве.

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Тихий: Украина не позволит ограничить свое право на членство в НАТО и ЕС
26 апреля 2025, 00:19

Фото: iStock/Michele Ursi

По словам представителя МИД Украины Георгия Тихого, Киев никогда не допустит ограничения своего права на членство в НАТО и в ЕС. Об этом сообщают украинские СМИ.
«Не должно быть вето на членство Украины в НАТО или ЕС», — заявил Тихий.

Представитель МИД добавил, что Украина никогда не признает ни одну из своих территорий частью РФ. Речь идет о ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областям, а также Крыме. Помимо этого Киев не позволит ограничивать Вооруженные силы.

Ранее Владимир Зеленский прокомментировал предложение президента США Дональда Трампа признать Крым российской территорией. Глава киевского режима вновь отверг инициативу американского лидера, который уже критиковал Зеленского по данному вопросу.

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Зеленский раскрыл, почему Киев не вернет Крым
Зеленский: Киеву не хватает оружия для возвращения Крыма
25 апреля 2025, 22:39

Владимир Зеленский

Киев не сможет вернуть Крым из-за нехватки оружия, заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции в украинской столице.
«Я согласен с (президентом США Дональдом) Трампом, что на Украине нет достаточного (количества — прим. ред.) оружия, чтобы оружием вернуть контроль над полуостровом Крым», — сказал глава киевского режима.
Он добавил, что ВСУ не хватает лишь вооружений, а люди, с его слов, еще есть. Невозможность возвращения Крыма Зеленский признавал в ноябре прошлого года. Политик заявлял, что у республики нет сил, чтобы вернуться к границам 1991 года.

Перед этим в МИД РФ заявили, что Зеленский соврал Трампу о возможности возвращения полуострова путем дипломатии.

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Трамп оценил встречу Уиткоффа с Путиным
Reuters: Трамп назвал хорошей встречу Уиткоффа с Путиным
25 апреля 2025, 22:35

Стивен Уиткофф и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Спецпосланник США Стивен Уиткофф провел «хорошую встречу» с президентом России Владимиром Путиным, заявил американский лидер Дональд Трамп.
«У Уиткоффа была хорошая встреча», — цитирует его Reuters.
Путин встретился с Уиткоффом в пятницу, 25 апреля, в Кремле. Переговоры проходили в течение трех часов. В прошлый раз политики встречались 11 апреля в Северной столице.

Российско-американский диалог стартовал 18 февраля в Эр-Рияде Саудовской Аравии. Второй тур консультаций проходил там же 24 марта. Эксперты отмечали, что переговоры проходили в позитивном ключе, а глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что стороны лучше стали слышать друг друга.

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«Террористическое чудовище»: Захарова оценила слова Зеленского о возможности вернуть Крым
Захарова: Зеленский вновь соврал Трампу, заявив о возможности вернуть Крым
25 апреля 2025, 22:19

Фото: istockphoto/Aleksey Konovalov

Владимир Зеленский вновь обманул президента США Дональда Трампа, заявив о возможности вернуть Крым дипломатическим путем. Об этом заявила дипломат российского МИДа Мария Захарова.
«Это говорит террористическое чудовище, которое истребляет даже жителей оставшейся части Украины, своих собственных сограждан, тех, кто поверил его словам о мире в ходе предвыборной кампании», — подчеркнула она.
Захарова добавила, что Зеленский уже не первый раз обманывал хозяина Белого дома. В частности, он обещал соблюдать месячный мораторий на удары по объектам энергетики. Кроме того, официальный представитель МИД РФ отметила, что методы главы киевского режима — это насилие, обман и терроризм.

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Киев хочет провести саммит в день похорон папы римского Франциска, пишут СМИ
La Repubblica: Киев хочет провести саммит по Украине в Риме в день похорон папы
25 апреля 2025, 22:01

Фото: istockphoto/Ruslan Lytvyn

Саммит по Украине с участием США, Франции, Великобритании и Италии хочет организовать Киев в день похорон папы римского Франциска в Риме. Об этом со ссылкой на источники пишет издание La Repubblica.
По словам собеседника издания, власти Италии, включая премьера Джорджу Мелони, против этого предложения, поскольку два мероприятия в один день может быть «очень сложным». Имеются в виду возможные логистические трудности, поскольку на похоронах будут кортежи лидеров стран.

По информации журналистов, в день похорон священнослужителя могут пройти переговоры президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и двусторонние встречи. По предварительной информации, местные власти могут предоставить место для проведения саммита.

Папа римский Франциск скончался 21 апреля, его похороны пройдут в субботу, 26 апреля.

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