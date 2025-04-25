Зеленский: удар по Киеву нанесен ракетой с американскими комплектующими

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Владимир Зеленский заявил, что удар РФ по Киеву был нанесен ракетой с иностранными комплектующими, большинство из которых американского производства. Об этом глава киевского режима написал на своей странице в соцсети X.
«(Ракета) содержала по меньшей мере 116 компонентов, полученных из других стран. И большинство из них, к сожалению, были произведены американскими компаниями», — пишет Зеленский.
При этом в четверг Минобороны РФ сообщало о нанесении массированного удара по военным объектам Украины. Киев в сводке оборонного ведомства не фигурировал.
Данное заявление политика сделано на фоне встречи президента России Владимира Путина и спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа в Москве.
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Иван Мусатов