В Калининграде россиянина арестовали по подозрению в госизмене

19 сентября 2025, 01:00

В Калининграде завели дело о госизмене против россиянина за перевод денег ВСУ

Фото: iStock/blinow61

Управление ФСБ России по Калининградской области возбудило уголовное дело о госизмене против жителя РФ, который переводил деньги украинским организациям. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления УФСБ.