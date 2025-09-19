В Калининграде россиянина арестовали по подозрению в госизмене
Управление ФСБ России по Калининградской области возбудило уголовное дело о госизмене против жителя РФ, который переводил деньги украинским организациям. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления УФСБ.
Противоправную деятельность мужчины задокументировали и пресекли благодаря различным оперативно-розыскным мероприятиям.
По данным ведомства, житель Калининграда 1994 года рождения неоднократно осуществлял денежные переводы на счета украинских организаций, финансирующих ВСУ. За совершение такого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.
В настоящее время подозреваемый заключен под стражу.
Правоохранительные органы продолжают расследование с целью выявления причин и условий, способствовавших совершению преступления.
