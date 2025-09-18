Гладков объяснил, почему дроны ВСУ не сбивают прямо на госграницы

18 сентября 2025, 23:35

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, почему российские силы не сбивают украинские БПЛА прямо у государственной границы. Он дал свое объяснение 18 сентября во время «прямой линии» с местными жителями, сообщили в пресс-службе правительства региона.





По словам губернатора, основная сложность заключается в высоте полета дронов ВСУ. Она подобрана таким образом, что средствам ПВО неудобно уничтожать цели сразу после обнаружения.





«Те изделия, которые летят нас убить, находятся на высоте, которая не позволяет их сбивать. Когда они снижаются и идут на прямую атаку, захватив цель, то наши подразделения с ними борются», – пояснил Гладков.