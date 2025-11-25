В Калининградской области задержали подростка за подготовку теракта в храме
В Калининградской области задержали 17-летнего юношу, который собирался совершить теракт в православном храме. Об этом пишет РИА Новости.
По информации следствия, подросток общался с вербовщиком террористической организации, координируемой украинскими спецслужбами.
Молодой человек заявил куратору о готовности выполнить задание в поддержку политики Киева. Он провел разведку и приобрел материалы для создания самодельных зажигательных устройств. Однако 22 ноября его задержали у храма в момент подготовки к атаке.
ФСБ сообщила, что юноша планировал осуществить свой замысел в непосредственной близости от культового сооружения. Следственные органы предъявили ему обвинение в покушении на теракт. При задержании у подростка нашли телефон, на котором он вел переписку. Юноша арестован и теперь ожидает дальнейшего разбирательства.
