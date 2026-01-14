«Готовы признать Крым»: Эксперт объяснил, почему ЕС хочет говорить с Россией

14 января 2026, 14:33

Политолог Трухачёв заявил о возможной готовности ЕС признать Крым и Донбасс

Фото: медиасток.рф

Политики Евросоюза стали чаще говорить о диалоге с Россией. Политолог Вадим Трухачёв полагает, что это успокаивает их избирателей. Евросоюз может даже выразить готовность признать Крым и Донбасс частью России.





В беседе с «Газетой.Ru» Трухачёв подчеркнул, что в европейской политике важны только документы, а заявления ничего не значат. Текущие дискуссии, по его мнению, — просто способ успокоить электорат.



Политолог связал позицию Мелони с шаткой коалицией в Италии, а смягчение тона Макрона — с его амбициями в ЕС. Исходя из этого, Трухачёв констатировал, что в европейских заявлениях исчезли максималистские требования.

«Им пришлось убрать максималистские требования, они готовы признать за Россией Крым и Донбасс, но не более <…> Поэтому все эти заявления без бумаги — это пустышка, направленная на успокоение собственного избирателя», — заключил эксперт.