В Раде предложили наказывать украинцев за призывы к насилию в интернете
Депутат Верховной рады Николай Тищенко зарегистрировал законопроект, который может изменить подход к борьбе с насилием в сети. Вместе с двумя коллегами он представил инициативу под номером 14372. Об этом пишут украинские СМИ.
Документ предлагает внести изменения в статью 346 Уголовного кодекса Украины. Новые правила предусматривают наказание за публичные призывы или подстрекательство к насилию в отношении государственных и общественных деятелей. В настоящее время эта статья охватывает только прямые угрозы и акты насилия.
Тищенко считает, что такие меры помогут защитить людей от агрессии в интернете и создадут более безопасное пространство для обсуждений. Законопроект уже вызвал активные обсуждения среди депутатов и общественности.
