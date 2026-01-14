В Раде предложили наказывать украинцев за призывы к насилию в интернете

14 января 2026, 15:32

Депутат Тищенко предложил наказывать украинцев за призывы к насилию в интернете

Фото: iStock/krblokhin

Депутат Верховной рады Николай Тищенко зарегистрировал законопроект, который может изменить подход к борьбе с насилием в сети. Вместе с двумя коллегами он представил инициативу под номером 14372. Об этом пишут украинские СМИ.