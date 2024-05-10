ВСУ атаковали нефтебазу в Калужской области

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Украинские беспилотники атаковали НПЗ в Калужской области. Об этом рассказали местные жители, сообщает Телеграм-канал Shot.
По данным издания, в районе «Первого завода» были слышны взрывы. Предварительно, работают системы ПВО.
Очевидцы рассказали, что несколько мощных взрывов прогремело примерно в час ночи в Дзержинском районе, около станции Полотняный завод. Также жители сообщили о характерных звуках пролёта нескольких беспилотников, после чего в районе местной нефтебазы появился дым и начался пожар.
Стоит отметить, официальных сообщений от Минобороны РФ не поступало.
Также на данный момент неизвестно, есть ли пострадавшие.
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Очевидцы рассказали, что несколько мощных взрывов прогремело примерно в час ночи в Дзержинском районе, около станции Полотняный завод. Также жители сообщили о характерных звуках пролёта нескольких беспилотников, после чего в районе местной нефтебазы появился дым и начался пожар.
Стоит отметить, официальных сообщений от Минобороны РФ не поступало.
Также на данный момент неизвестно, есть ли пострадавшие.
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Алина Юрчак