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В ночь на 5 мая силы противовоздушной обороны России успешно уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов в Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.
По информации губернатора, два БПЛА были сбиты на территории Перемышльского района, еще два — на окраине города Калуга, и один — в Дзержинском районе. На местах происшествий работают оперативные группы для оценки ситуации.
Предварительные данные указывают на то, что в результате уничтожения беспилотников пострадавших и разрушений инфраструктуры не зафиксировано. Власти продолжают следить за развитием ситуации и обеспечивать безопасность жителей региона.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Предварительные данные указывают на то, что в результате уничтожения беспилотников пострадавших и разрушений инфраструктуры не зафиксировано. Власти продолжают следить за развитием ситуации и обеспечивать безопасность жителей региона.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова