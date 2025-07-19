В Каменском Запорожской области ВСУ за два года выкопали подземные города

19 июля 2025, 08:08

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Украинские военные почти за два года выкопали подземные города с переходами в Каменском Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника штаба парашютно-десантного батальона ВС РФ с позывным Байкал.





По его словам, противник использовал длительное пребывание в населенном пункте для создания разветвленной сети подземных ходов между подвалами, домами и огневыми точками. После зачистки основной части Каменского российские штурмовые группы продвинулись на северную окраину.

«Противник зачастую бежал с позиций, а после того, как позиции им были утрачены, видно было, что это военнослужащие мобилизованные, возрастные, посадили их на передний край с задачей держать и никуда не уходить», — добавил собеседник агентства.