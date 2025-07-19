В Ростовской области приостановлено движение свыше 50 поездов после атаки ВСУ
В Ростовской области было приостановлено движение свыше 50 поездов из-за атаки украинских беспилотников на регион. Об этом сообщили в telegram-канале РЖД.
Как оказалось, причиной задержки стало повреждение контактной сети после падения обломков дрона ВСУ.
«В связи с повреждением контактной сети из-за падения обломков БПЛА на перегоне Лихая - Замчалово в Ростовской области временно приостановлено движение поездов», — передает компания.
Данный факт привел к задержке на перегоне более 50 поездов дальнего следования. К тому же отменен ряд пригородных электричек. На месте происшествия уже проводятся ремонтные работы.
Напомним, что в ночь на 19 июля украинские беспилотники атаковали Ростовскую область. Из-за падения обломков дрона начался пожар в нескольких частных домах. Предварительно, в происшествии пострадал один человек.