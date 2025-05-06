В Камеруне задержали лидера боевиков ЦАР, видео

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RT опубликовал эксклюзивные кадры прибытия в столицу Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Армеля Сайо — лидера боевиков, задержанного ранее в Камеруне.
Сайо, ранее занимавший пост министра в правительстве ЦАР, был арестован 17 января 2025 года. Его обвиняют в попытке государственного переворота и создании в конце 2024 года вооружённого формирования под названием «Военный совет спасения народа и восстановления».
Его задержание произошло на фоне продолжающейся нестабильности и активности повстанческих групп на территории республики.
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Дайана Хусинова