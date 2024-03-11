В Канаде объяснили проблемы с поставкой Украине NASAMS задержкой со стороны США

Фото: iStock/Vladislav Stepanov
Министр обороны Канады Билл Блэр объяснил, почему поставки на Украину зенитно-ракетных комплексов NASAMS, закупленных Оттавой у Вашингтона, приостановились, сообщает Edmonton Journal.
По словам канадского министра обороны, причиной трудностей с поставками являются бюрократические проволочки со стороны американских производителей данной системы ПВО. Raytheon ведет совместное производство с норвежской компанией Kongsberg. Партнеры должны договориться, чтобы организовать поставки в Киев.
Ранее сообщалось, что Канада планирует присоединиться к коалиции по развитию потенциала дронов на Украине.
Читайте также:
Швеция, Канада, Чехия и Южная Корея предупредили о возможных терактах в России
Канада присоединится к коалиции по развитию возможностей дронов на Украине
Канада заявила о готовности отправить военных на Украину
«Мы пытались ускорить этот процесс. К сожалению, американцы столкнулись с определенными трудностями», – рассказал Блэр.
Читайте также:
Швеция, Канада, Чехия и Южная Корея предупредили о возможных терактах в России
Канада присоединится к коалиции по развитию возможностей дронов на Украине
Канада заявила о готовности отправить военных на Украину
Александр Климов