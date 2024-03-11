В Канаде объяснили проблемы с поставкой Украине NASAMS задержкой со стороны США

Вознаграждение 10 миллионов рублей от Ивана Охлобыстина получат только российские бойцы, уничтожившие в зоне спецоперации самый первый американский танк M1 Abrams. По его словам, спонсоры выделили деньги только солдатам с позывными Коловрат и Рассвет, уничтожившим первый танк.