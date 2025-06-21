В Казани введены временные ограничения на работу местного аэропорта

Фото: iStock/Chalabala

В казанском аэропорту введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает Росавиация.



«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Казани» — передает представитель ведомства Артем Кореняко в своем telegram-канале.

Ранее стало известно о введении данных ограничений в аэропорту Тамбова. Там воздушная гавань уже возобновила работу в штатном режима.
Иван Мусатов

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