В Казани введены временные ограничения на работу местного аэропорта
В казанском аэропорту введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает Росавиация.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Казани» — передает представитель ведомства Артем Кореняко в своем telegram-канале.
Ранее стало известно о введении данных ограничений в аэропорту Тамбова. Там воздушная гавань уже возобновила работу в штатном режима.