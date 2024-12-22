В Казани заявили о недоступности укрытий по 30 адресам при ударах БПЛА ВСУ

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По 30 адресам оказались недоступными укрытия при ударах со стороны ВСУ по Казани с использованием дронов. Об этом в рамках оперативного совещания рассказал замруководителя казанского исполкома по вопросам ЖКХ Искандер Гиниятуллин. Слова чиновника приводит ТАСС.
«В течение рабочего дня управляющие организации отрабатывали эти адреса. В них был затруднен либо доступ в само помещение, либо не было организовано хранение ключей, предоставление по первому требованию, либо в самом подвальном помещении произошло подтопление», — пояснил Гиниятуллин.Он подчеркнул, что все указанные 30 адресов контролируются. Гиниятуллин резюмировал, что в городе 5971 дом, для укрытий пригодно 1209 помещений подвального типа. Это соответствует охвату 80% горожан. Остальные должны пользоваться метро, паркингами и прочими объектами.
Восемь прилетов по Казани со стороны дронов ВСУ произошли накануне утром в субботу, 21 декабря.
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