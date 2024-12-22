МВФ назвал сроки окончания СВО

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Спецоперация на Украине завершится в конце грядущего 2025 года или же в середине 2026-ого, считают в Международном валютном фонде, публикуя соответствующий отчет.
«Персонал обновил негативный сценарий, сохранив предположение о том, что конфликт продлится до середины 2026 года», — сказано в документе.В фонде предположили, что негативный сценарий принесет с собой «более длительный и более интенсивный шок для экономической активности, бюджетных потребностей и платежного баланса» украинской стороны.
По предположению базового сценария, боевые действия завершатся к концу грядущего года, замедлив, по мнению МВФ, украинскую экономическую активность и ужесточив рынок труда. Также упомянуты последствия ударов по энергетике и неопределенность в связи с боевыми действиями. Фонд предлагает стабилизировать экономику Украины с помощью ужесточения налоговой политики.
Перед этим МВФ выдвинул Украине три условия для дальнейшей поддержки.
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Никита Кротов