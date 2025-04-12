Призывавшая спонсировать ВСУ журналистка Ивлева-Йорк* обжаловала статус иноагента

Виктория Ивлева-Йорк* (Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)
Журналистка Виктория Ивлева-Йорк*, включённая Минюстом РФ в реестр иностранных агентов, подала иск об оспаривании этого статуса. Замоскворецкий суд Москвы назначил рассмотрение дела на 25 апреля, сообщили РИА Новости в судебной инстанции.
Основанием для внесения Ивлевой-Йорк* в список иноагентов в декабре 2024 года стали её публичные призывы к финансовой поддержке Вооружённых сил Украины (ВСУ) и критика специальной военной операции (СВО). Отмечалось, что журналистка создавала материалы для СМИ-иноагентов.
Минюст РФ указал, что её деятельность соответствует критериям «иностранного агента», так как направлена на формирование общественного мнения в интересах зарубежных структур.
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*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Минюст РФ указал, что её деятельность соответствует критериям «иностранного агента», так как направлена на формирование общественного мнения в интересах зарубежных структур.
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Мария Моисеева