На Западе заявили о страхе перед ядерным ответом России

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Некоторые западные представители выразили обеспокоенность по поводу возможной ядерной реакции России на действия Запада, сообщает газета Financial Times (FT).
По данным издания, их тревожит вероятность усиления конфликта из-за разрешения Украине использовать поставляемое оружие для атак на российскую территорию.
Также отмечается, что российская военная доктрина предусматривает быструю реакцию с применением ядерного оружия в случае прямого конфликта с НАТО.
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«Западные чиновники опасаются, что Россия воспримет это как эскалацию прокси-войны и может ответить ударами по территории НАТО», — пишет FT.
Также отмечается, что российская военная доктрина предусматривает быструю реакцию с применением ядерного оружия в случае прямого конфликта с НАТО.
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Артем Кузьмин