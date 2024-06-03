«Самозванец»: Военэксперт раскрыл, кто и когда свергнет Зеленского

Россия рассматривает Зеленского после 20 мая как «главаря киевского режима, легитимность которого оспаривается на Украине», заявила Захарова. Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан сказал, что единственной легитимной властью на Украине сейчас является Верховная рада и ее спикер Руслан Стефанчук.
Военный блогер, автор телеграм-канала «Живов Z. Битва за Донбасс» Алексей Живов в беседе с «Радио 1» отметил, что народ Украины не сможет восстать против Зеленского и свергнуть его.
Военный блогер добавил, что уберут Владимира Зеленского не раньше, чем он «примет ряд непопулярных решений», которые выгодны Западу.
Алексей Живов сообщил, что правовой статут Зеленского — это «удобная формула для того, чтобы человек вытворял разное, диктаторское».
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«По поводу Зеленского всё сказано нашим президентом. Он не может считаться легитимным. Он самозванец, который захватил власть. Уберут Зеленского военные и только с разрешения западных спецслужб. Не надо строить никаких иллюзий, что народ сможет свергнуть диктатора, не существует такого народа Украины. Во всех предыдущих ситуациях народ нанимался за деньги и просто использовался как инструмент», — поделился эксперт.
Военный блогер добавил, что уберут Владимира Зеленского не раньше, чем он «примет ряд непопулярных решений», которые выгодны Западу.
«Надо понимать, что его текущий правовой статус нужен для западных стран, чтобы совершать всякие международные наказуемые противоправные действия, например, бить западными ракетами по территории России, проводить незаконную мобилизацию, лишать граждан Украины их базовых гражданских прав. А кто за это будет отвечать? Там самозванец. Они потом скажут, что непонятно, кто главный там был», — сказал собеседник.
Алексей Живов сообщил, что правовой статут Зеленского — это «удобная формула для того, чтобы человек вытворял разное, диктаторское».
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Анастасия Бондарева