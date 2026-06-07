В Киеве девушка распылила газ в полицейского, защищая своего парня от мобилизации

07 июня 2026, 00:01

Фото: iStock/sandsun

В Киеве девушка применила газовый баллончик против полицейского, когда сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) пытались насильно мобилизовать её парня. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.