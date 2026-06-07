В Киеве девушка распылила газ в полицейского, защищая своего парня от мобилизации
В Киеве девушка применила газовый баллончик против полицейского, когда сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) пытались насильно мобилизовать её парня. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
Инцидент сняли на камеру. На опубликованных кадрах видно, как украинка пытается преградить путь микроавтобусу с военкомами, а затем распыляет газ из баллончика в сторону вышедшего из машины полицейского. К ней подбегает другой гражданский и тоже пытается остановить транспорт. Он зовёт на помощь прохожих, когда правоохранитель садится обратно в автобус. Раздается крик с призывом отпустить молодого парня.
В соцсетях регулярно появляются записи силовой мобилизации на Украине. Известно, что сотрудники ТЦК часто задерживают мужчин призывного возраста, избивают их и насильно заталкивают в микроавтобусы. Так, например, однажды военкомы пытались забрать на службу жителя Родинского со сломанным позвоночником, которому оставался лишь год до 60 лет. Людей могут хватать прямо на улице, но в ряде случаев неравнодушные граждане пытаются отбить задержанных.
Читайте также: