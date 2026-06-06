Любитель авиации собрал самодельный самолет и погиб при его крушении в Татарстане

06 июня 2026, 23:28

Фото: Telegram-канал «Приволжская транспортная прокуратура» @ptprok

Вечером 6 июня в Татарстане упало легкомоторное воздушное судно. Его пилот погиб, сообщили в Telegram-канале «Приволжская транспортная прокуратура».