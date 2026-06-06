Любитель авиации собрал самодельный самолет и погиб при его крушении в Татарстане
Вечером 6 июня в Татарстане упало легкомоторное воздушное судно. Его пилот погиб, сообщили в Telegram-канале «Приволжская транспортная прокуратура».
Трагедия произошла около села Казанбаш Арского района. Причины и обстоятельства происшествия сейчас устанавливают эксперты. На место выехал заместитель Татарского транспортного прокурора, чтобы координировать действия правоохранительных органов. Уже началась проверка соблюдения законодательства о безопасности полётов, при выявлении нарушений ведомство примет меры реагирования.
Сверхлёгкий летательный аппарат, который потерпел крушение, являлся самодельным. В пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Татарстан пояснили, что погибшему пилоту было 57 лет. Предварительно, мужчина являлся любителем авиации и лично сконструировал и собрал воздушное судно.
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