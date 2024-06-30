В Киеве гремят взрывы

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В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремело несколько взрывов. Об этом сообщает украинский телеканал «24 канал».
Данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины гласят, что воздушная тревога была объявлена в Киеве в 19:17 мск.
После этого в украинской столице прогремели взрывы.
Также сообщалось, что на фоне воздушной тревоги взрывы прогремели в Харькове.
Ранее в этот день президент Украины Владимир Зеленский заявил о невозможности проведения прямых переговоров с Россией. Единственный возможный вариант – это участие в переговорном процессе множества государств-посредников, создание мирного плана и его передача России.
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После этого в украинской столице прогремели взрывы.
Также сообщалось, что на фоне воздушной тревоги взрывы прогремели в Харькове.
Ранее в этот день президент Украины Владимир Зеленский заявил о невозможности проведения прямых переговоров с Россией. Единственный возможный вариант – это участие в переговорном процессе множества государств-посредников, создание мирного плана и его передача России.
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Анастасия Чинкова