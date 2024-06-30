ВС РФ ударили ФАБ-500 по зданию «Новой Почты» в Харькове

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Российские военные ударили по зданию «Новой Почты» в Харькове. Об этом сообщил военкор Юрий Котенок в своём Telegram-канале.
Подчеркнём, что Минобороны РФ не давало официальных комментариев по поводу данного удара.
Отмечается, что в здание ударила российская авиабомба ФАМ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). То есть, эта бомба способна самостоятельно корректироваться после сбрасывания с самолёта.
Котенок уточнил, что «Новая Почта» является одной из ключевых компаний, инфраструктура которой задействована в снабжении фронтовых группировок украинских войск.
Ранее в этот день сообщалось, что ВС РФ с помощью бомбы ФАБ-3000 ударили по пункту управления ВСУ в подконтрольном Киеву населённом пункте Нью-Йорк в ДНР.
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Отмечается, что в здание ударила российская авиабомба ФАМ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). То есть, эта бомба способна самостоятельно корректироваться после сбрасывания с самолёта.
Котенок уточнил, что «Новая Почта» является одной из ключевых компаний, инфраструктура которой задействована в снабжении фронтовых группировок украинских войск.
Ранее в этот день сообщалось, что ВС РФ с помощью бомбы ФАБ-3000 ударили по пункту управления ВСУ в подконтрольном Киеву населённом пункте Нью-Йорк в ДНР.
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Анастасия Чинкова