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ВС РФ ударили ФАБ-500 по зданию «Новой Почты» в Харькове

Военкор Котенок: ВС РФ ударили ФАБ-500 по зданию «Новой Почты» в Харькове
30 июня 2024, 19:42
Фото: iStock/aapsky

Фото: iStock/aapsky

Российские военные ударили по зданию «Новой Почты» в Харькове. Об этом сообщил военкор Юрий Котенок в своём Telegram-канале.
Подчеркнём, что Минобороны РФ не давало официальных комментариев по поводу данного удара.

Отмечается, что в здание ударила российская авиабомба ФАМ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). То есть, эта бомба способна самостоятельно корректироваться после сбрасывания с самолёта.



Котенок уточнил, что «Новая Почта» является одной из ключевых компаний, инфраструктура которой задействована в снабжении фронтовых группировок украинских войск.

Ранее в этот день сообщалось, что ВС РФ с помощью бомбы ФАБ-3000 ударили по пункту управления ВСУ в подконтрольном Киеву населённом пункте Нью-Йорк в ДНР.

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Названа причина вспышки холеры на правом берегу Днепра
Сальдо: наводнение стало причиной вспышки холеры на правом берегу Днепра
30 июня 2024, 20:33

Фото: iStock/SyhinStas

Вспышка холеры на правом берегу Днепра вызвана наводнением, спровоцированным подрывом ВСУ Каховской ГЭС и игнорированием ими санитарных норм. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Он подчеркнул, что на левобережье Днепра проводится целый комплекс работ по обеззараживанию и санитарной обработке местности. А вот на оккупированном украинскими войсками правобережье никто подобных работ не проводил.

По словам Сальдо, главными факторами вспышки холеры могли быть засорение русла реки телами убитых бойцов ВСУ, нарушения в работе систем водоснабжения и очистных сооружений и отсутствие санитарного контроля на правобережье Херсонской области.

Ранее подпольщики из Херсона сообщили, что в регионе вспыхнула эпидемия холеры. По последним данным, 14 человек скончались, ещё свыше 100 госпитализированы. Заболевание распространялось преимущественно среди украинских бойцов.

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#наводнение
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В Киеве гремят взрывы
В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы
30 июня 2024, 19:57

Фото: iStock/RamonCast

В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремело несколько взрывов. Об этом сообщает украинский телеканал «24 канал».
Данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины гласят, что воздушная тревога была объявлена в Киеве в 19:17 мск.

После этого в украинской столице прогремели взрывы.

Также сообщалось, что на фоне воздушной тревоги взрывы прогремели в Харькове.

Ранее в этот день президент Украины Владимир Зеленский заявил о невозможности проведения прямых переговоров с Россией. Единственный возможный вариант – это участие в переговорном процессе множества государств-посредников, создание мирного плана и его передача России.

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#воздушная тревога
#взрыв
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#вс рф
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Российские штурмовики спасли в ДНР людей, два месяца прятавшихся в подвале
30 июня 2024, 18:49

Фото: istockphoto/Vladimir Zapletin

Штурмовики 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Ленинградского военного округа, действующие в составе войсковой группировки «Юг», эвакуировали из населённого пункта Калиновка под Часовым Яром группу мирных жителей из семи человек. Люди два месяца прятались в подвале сгоревшего дома.
Как рассказал РИА Новости командир эвакуационной группы с позывным Купол, российские бойцы заняли Калиновку и обыскивали дома. Один из ребят наткнулся на гражданских и доложил об этом командованию. Люди два месяца не вылезали из подвала, опасаясь украинских беспилотников, которые висели буквально над каждым домом и атаковали всё живое.

Командиры решили организовать эвакуацию мирных жителей. Для этого была разработана целая операция, так как ВСУ активно использовали в этом районе артиллерию и дроны-камикадзе. Уловив небольшое «окно» в обстрелах, российские бойца сначала вывели из подвала тех, кто помоложе. Пожилых пришлось буквально нести на руках, так как люди ослабели.

Всего эвакуационная группа вывела из-под огня семь человек. Люди рассказывали, что не могли выходить на улицу, так как их сразу же атаковали беспилотники. Они сидели в подвале и ждали прихода русских войск, слушая через телефон по радио, куда движется фронт.

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#дроны
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ВС РФ заняли крупный опорный пункт ВСУ на окраине Кирова
30 июня 2024, 18:24

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские войска заняли крупный опорный пункт ВСУ на восточной окраине населённого пункта Киров. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Отмечается, что штурмовые подразделения отряда «Ветераны» группировки войск «Центр», заняли опорный пункт, используя подземный туннель.

По данным ведомства, военный скрытно расчистили туннель длиной свыше трех километров вдоль канала Северский Донец, пролезли по нему и зашли в тыл опорного пункта ВСУ с долговременными огневыми точками и подземными укрытиями.

Внезапно нагрянувшие российские военные заставили украинских бойцов сдаться или бросить свои позиции и отступить.

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#вс рф
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#военные
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В Харькове на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв
30 июня 2024, 17:51

Фото: istockphoto/aapsky

В Харькове на фоне объявленной ранее в регионе воздушной тревоги прогремел взрыв. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
В своём телеграм-канале глава городской администрации уточнил, что под удар попало одно из промышленных предприятий в центре города. После взрыва там начался пожар. По словам Терехова, удар наносился российскими войсками корректируемой авиационной бомбой. В результате взрыва пострадали несколько человек. Также загорелись семь автомобилей.

Мэр также добавил, что на место направлены сотрудники экстренных служб и пожарные. Другие подробности, характер и детали повреждений будут известны после проведения соответствующей проверки.

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#воздушная тревога
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ВС РФ ударили по базе нацбатальона «Кракен» под Харьковом
Подполье: ВС РФ ударили по базе «Кракена» у Основянского озера
30 июня 2024, 17:39

Фото: iStock/bpawesome

Российские войска нанесли удар по базе украинского нацбатальона «Кракен» в пригороде Харькова. Об этом координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил в беседе с РИА Новости.
Отмечается, что ВС РФ в 16:25 произвели удар по объекту вблизи Основянского озера. Снаряд попал в базу нацбатальона «Кракен», на которой проводились тренировки и обучение украинских военных.

Кроме того, Лебедев показал фото, на котором виден столб густого чёрного дыма.

Также на прошедшей неделе координатор подполья сообщал о множественном ударе ВС РФ по району дислокации ВСУ и боевиков «Кракена» в Николаевской области.

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#вс рф
#всу
#сво
#удар
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Зеленский ответил на вопрос о проведении прямых переговоров с Россией
Зеленский: переговоры с РФ возможны лишь с посредниками и по согласованию
30 июня 2024, 16:58

Мирные переговоры с Россией возможны исключительно при участии посредников и по согласованию предложения с Киевом. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью с изданием The Philadelphia Inquirer.
Отвечая на вопрос о вероятности проведения прямых переговоров с Россией, Зеленский заявил, что такой расклад событий исключён. Он подчеркнул, что переговоры могут пройти только при участии посредников из разных государств, которые примут участие в выработке мирного плана и передадут его России.

В качестве примера такого рода переговоров он привёл формат встречи по обсуждению «зерновой сделки». Пока что Киев рассматривает только такую модель, заключил Зеленский.

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#владимир зеленский
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В Ясиноватой в ДНР снаряд РСЗО HIMARS пробил девять этажей и не взорвался
30 июня 2024, 16:44

Фото: istockphoto/Standart

В городе Ясиноватая в Донецкой Народной Республике снаряд реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS попал в многоэтажный дом. Он пробил все девять этажей и не разорвался.
Об этом рассказал журналистам глава городской администрации Александр Пеняев. По его словам, снаряд РСЗО пробил все перекрытия в доме и остановился в подвале. Боевой заряд по неизвестной причине не сдетонировал. Жильцов дома экстренно эвакуировали на пригнанных для этой цели автобусах.

Глава администрации города добавил, что все гражданские направлены в пункты временного размещения, для них приготовлено горячее питание. Там они будут находиться до тех пор, пока снаряд не будет обезврежен. Сапёры уже прибыли на место и приступили к разминированию.

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Зеленский заявил о неэффективности систем Patriot в борьбе с российскими авиабомбами
Зеленский: системы Patriot неэффективны в борьбе с авиабомбами ВС РФ
30 июня 2024, 16:44

Фото: iStock/Andrey Atanov

Системы ПВО Patriot не способны обеспечить Украине надёжную защиту от российских корректируемых авиабомб (КАБ). Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в беседе с изданием Philadelphia Inquirer.
Подчеркнём, что вслед за этим заявлением лидер вновь попросил у западных союзников ракеты большой дальности.

Зеленский указал на то, что ракеты для системы ПВО Patriot очень дорогие, а для противодействия ВС РФ их может понадобиться и сотни, и даже тысячи.

Ранее военный эксперт Алексей Суконкин заявил, что предпринимаемые ВСУ меры по борьбе с российскими беспилотниками типа «Герань» стали малоэффективными из-за новой тактики ВС РФ. Российские войска сменили высоту полёта со 100-200 метров до 1000, что позволяет оставаться незамеченными для систем ПВО.

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