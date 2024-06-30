ВС РФ ударили по базе нацбатальона «Кракен» под Харьковом

Фото: iStock/bpawesome
Российские войска нанесли удар по базе украинского нацбатальона «Кракен» в пригороде Харькова. Об этом координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил в беседе с РИА Новости.
Отмечается, что ВС РФ в 16:25 произвели удар по объекту вблизи Основянского озера. Снаряд попал в базу нацбатальона «Кракен», на которой проводились тренировки и обучение украинских военных.
Кроме того, Лебедев показал фото, на котором виден столб густого чёрного дыма.
Также на прошедшей неделе координатор подполья сообщал о множественном ударе ВС РФ по району дислокации ВСУ и боевиков «Кракена» в Николаевской области.
Читайте также:
Удар по эшелону ВСУ, ранения сотрудников МЧС, повреждение школы: последние новости СВО
Зеленский заявил о неэффективности систем Patriot в борьбе с российскими авиабомбами
Названы особенности российской бомбы, ударившей по пункту управления ВСУ в Нью-Йорке
Кроме того, Лебедев показал фото, на котором виден столб густого чёрного дыма.
Также на прошедшей неделе координатор подполья сообщал о множественном ударе ВС РФ по району дислокации ВСУ и боевиков «Кракена» в Николаевской области.
Читайте также:
Удар по эшелону ВСУ, ранения сотрудников МЧС, повреждение школы: последние новости СВО
Зеленский заявил о неэффективности систем Patriot в борьбе с российскими авиабомбами
Названы особенности российской бомбы, ударившей по пункту управления ВСУ в Нью-Йорке
Анастасия Чинкова