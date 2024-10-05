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В Киеве гремят взрывы

Взрывы прогремели в Киеве во время воздушной тревоги
05 октября 2024, 22:57
Фото: iStock/Naypong

Фото: iStock/Naypong

Взрывы прогремели в Киеве во время воздушной тревоги в субботу вечером 5 октября. Об этом сообщает украинское издание «Новости.Live».
Воздушная тревога в Киеве и еще десяти областях Украины начала звучать после 21.00. Затем прогремели взрывы.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале, что работает система противовоздушной обороны. Подробности и возможные повреждения на территории украинской столицы не сообщаются.



Ранее правительство Донецкой Народной Республики сообщило, что ВСУ выпустили по Горловке 20 ракет РСЗО. После Минобороны России сообщило об уничтожении реактивной системы залпового огня «Уран» на Северском участке фронта в Донбассе.

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Стало известно о срочном перебросе «элитной» бригады ВСУ в Курскую область
«РВ»: ВС РФ уничтожают срочно направленную в Курскую область элитную бригаду ВСУ
05 октября 2024, 23:28

Фото: iStock/Evgeny555

Российские войска активно уничтожают технику и личный состав 47-й «элитной» бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая была срочно переброшена в Глушковский район Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).
По данным источника, 3-й батальон бригады «Магура» был срочно переброшен из Покровского района в Курскую область и сейчас несет первые потери. На кадрах видно, как боевых машины пехоты (БМП), в том числе американские Bradley и танки Abrams, подбиты и брошены противником.

Ранее 47-я бригада ВСУ уже потерпела поражения близ Работино и Авдеевки, но успела сменить пять составов, продолжая вести бои в Донбассе.

Ранее появились кадры «дороги смерти» ВСУ на Курском фронте. Российские войска атакуют вражеские машины с помощью артиллерии и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

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#работино
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Военкоры заявили о создании первого «мешка» возле Купянска
«РВ»: армия РФ создала первый «мешок» для ВСУ возле Купянска
05 октября 2024, 23:04

Фото: iStock/Anna_Anikina

Российские войска провели первую «зачистку» украинских войск под Купянском Харьковской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Ворнколы Русской Весны». В дальнейшем российские военные планируют создать неудобную ситуацию для ВСУ и постепенно сужать «тупик». По сравнению с другими направлениями ситуация менее критична, но не в пользу ВСУ. В данный момент речь идет не о внезапном прорыве или атаке большими силами, а о постепенном продвижении», - сказал военный корреспондент. Официальные лица подчеркнули, что в ближайшее время на месте событий могут появиться еще три «мешка». Ранее Министерство обороны сообщило, что под контроль России перешли села Вишневое, Култой Яр, Верхнекаменское, Макеевка и поселок городского типа Нереповка. Российские войска также взяли под контроль город Угурдаль.
Отмечается, что в дальнейшем российские военные планируют создать неудобную ситуацию для ВСУ и постепенно сужать «мешок».

«Ситуация по сравнению с другими направлениями не критична, но не в пользу ВСУ. Речь не идет сейчас о внезапном прорыве или наращивании большого кулака для удара, а о постепенном продвижении», – подчеркнули военные корреспонденты.

Отмечается, что в ближайшее время на месте событий могут появиться еще три «мешка».

Ранее Министерство обороны сообщило, что под контроль России перешли села Вишневое, Крутой Яр и Верхнекаменское, город Макеевка и поселок городского типа Нелеповка. Российские войска также взяли под контроль город Угледар.

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#минобороны рф
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РСЗО «Уран» уничтожила пункт временной дислокации ВСУ в Донбассе
05 октября 2024, 21:05

Фото: Минобороны РФ

Расчёт реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Уран» 3-й общевойсковой армии «Южной» группировки уничтожил склад боекомплекта и пункт временной дислокации ВСУ на Северском участке фронта в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что операторы беспилотников в ходе разведки территории зафиксировали эти цели. После этого было принято решение поразить их с помощью РСЗО «Уран».


На опубликованных кадрах видно, как выпущенными снарядами сначала уничтожаются несколько автомобилей, а затем пункт дислокации ВСУ и их склад с боекомплектом.

Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль населённого пункта Желанное Второе в ДНР.

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#минобороны рф
#беспилотник
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Беспилотники ВСУ атаковали пожарную часть МЧС России в Горловке ДНР
05 октября 2024, 20:46

Фото: iStock/Dziurek

Украинские беспилотники атаковали пожарную часть МЧС России в Горловке в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что беспилотники ВСУ весь вечер кружили над зданием подразделения МЧС в Горловке. После этого они осуществили сброс трёх боеприпасов на территорию частью.

По данным пресс-службы ведомства, личный состав пожарной части не получил ранений. При этом были серьёзно повреждены три пожарные автоцистерны.

Накануне стало известно, что в результате атаки украинского дрона в Горловке пострадал сотрудник МЧС. Его госпитализировали со сквозным ранением плеча. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.

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#днр
#атака
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В Верховной раде призвали напасть на Белоруссию
Депутат Рады Дунда призвал напасть на Белоруссию
05 октября 2024, 19:20

Фото: iStock/ffikretow

Депутат Верховной рады Украины Олег Дунда призвал напасть на Белоруссию. С таким заявлением он выступил в ходе «Форума свободной России».
По словам депутата, конфликт на Украине можно завершить за год, однако для этого необходимы «креативные решения». Одним из них, по его словам, может стать нападение на Белоруссию.

Дунда выразил уверенность, что заход на белорусскую территорию даже относительно небольших подразделений ВСУ приведёт к тому, что армия Белоруссии сразу же сложит оружие. При этом он добавил, что высказанное им является не убеждением, а знанием.

В конечном счёте, продолжил Дунда, это станет большим ударом для России, поскольку докажет, что Москва не контролирует эти территории и не готова встать на их защиту.

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Киев прокомментировал идею уступить РФ освобожденные территории для мирного договора
Украина назвала бредом уступку территории РФ в обмен на гарантии НАТО
05 октября 2024, 19:13

В Офисе президента Украины назвали бредом идею уступить часть территории в пользу России в обмен на членство в НАТО. Высказывание киевских властей в ответ на публикацию британского издания The Financial Times опубликовала «Страна.ua».
«Это бред. Нет такого разговора вообще. Никто на Западе официально и явно не предлагал Украине такие гарантии безопасности, которые бы точно не допускали расширения или повторения войны», — цитируют аппарат президента журналисты.

Также в Киеве заявили, что Украина «не торгует суверенитетом и территориями».

5 октября обозреватели британского издания The Financial Times со ссылкой на собственные источники заявили, что Украине, по примеру Германии, придется уступить освобожденные Россией территории в обмен на гарантии НАТО. Это условие, по мнению британцев, ляжет в основу мирного договора.

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#украина
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#нато
#всу
#запад
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ВСУ выпустили по Горловке 20 ракет из РСЗО
Украинские военные выпустили по Горловке 20 ракет из РСЗО
05 октября 2024, 18:50

Фото: istockphoto/aapsky

ВСУ выпустили по Горловке в ДНР 20 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Об этом вечером 5 октября сообщило правительство Донецкой Народной Республики.
«18.00, населенный пункт Катериновка, населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район), 20 ракет из РСЗО», — говорится в сообщении Центра контроля и координации региона.

По данным СЦКК, перед этим, начиная с 17.25, украинские боевики трижды обстреляли Горловку из артиллерии калибра 155 миллиметров и кассетными снарядами. Кроме этого ВСУ выпустили еще три снаряда по Петровскому району Донецка.

Ранее военный корреспондент Александр Коц сообщил, что российские военные потеряли в зоне спецоперации новейший беспилотный летательный аппарат С-70 «Охотник». Военкор предположил, что неуправляемый дрон сбили с российского истребителя Су-57.

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#всу
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#спецоперация
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Военкор Коц: ВС РФ потеряли в зоне СВО новейший беспилотник С-70 «Охотник»
05 октября 2024, 18:05

Фото: istockphoto/bbsferrari

Российские военные потеряли в зоне спецоперации новейший беспилотный летательный аппарат С-70 «Охотник». Об этом рассказал военный корреспондент Александр Коц.
В своём телеграм-канале он уточнил, что беспилотник был потерян под Константиновкой. На кадрах видео силуэт падающего летательного аппарата очень напоминал именно обводы «Охотника». По предварительным данным, БПЛА был сбит ракетой класса «воздух-воздух», запущенной с борта российского истребителя Су-57, который и вёл «Охотник». Военкор предположил, что произошло нарушение канала связи и дрон стал неуправляемым.

По словам Коца, Киев наверняка устроит медийную шумиху вокруг очередной «перемоги», однако украинцы вряд ли смогут извлечь что-то полезное из упавшего беспилотника. Дело в том, что машины, подобные «Охотнику», как правило, оборудуются механизмом самоликвидации.

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Русский «Леонардо Ди Каприо» отправился в зону СВО
Русский двойник Леонардо Ди Каприо отправился на СВО
05 октября 2024, 17:59

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Россиянин Роман Бурцев, получивший известность в 2016 году за счёт своего сходства с голливудским актёром Леонардо Ди Каприо, подписал контракт с Минобороны и отправился в зону СВО. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Напомним, что восемь лет назад Бурцев работал в техподдержке службы спасения. В сеть попала его фотография, которая сразу же стала вирусной. Тогда о 33-летнем жителе Подольска начала писать российская и зарубежная пресса. А телеканал «Москва 24» даже запустил проект «Роман с Ди Каприо», в котором Бурцев должен был «преобразиться» в голливудскую звезду.

Сходство с Ди Каприо Бурцев признавал, но к обрушившейся на него популярности отнёсся спокойно. А после того, как настоящий Леонардо получил «Оскар» за фильм «Выживший», интерес к россиянину поутих.

В середине сентября этого года 41-летний Бурцев подписал контракт с Минобороны России и отправился в зону СВО.

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