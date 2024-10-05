В Киеве гремят взрывы

Российские войска провели первую «зачистку» украинских войск под Купянском Харьковской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Ворнколы Русской Весны». В дальнейшем российские военные планируют создать неудобную ситуацию для ВСУ и постепенно сужать «тупик». По сравнению с другими направлениями ситуация менее критична, но не в пользу ВСУ. В данный момент речь идет не о внезапном прорыве или атаке большими силами, а о постепенном продвижении», - сказал военный корреспондент. Официальные лица подчеркнули, что в ближайшее время на месте событий могут появиться еще три «мешка». Ранее Министерство обороны сообщило, что под контроль России перешли села Вишневое, Култой Яр, Верхнекаменское, Макеевка и поселок городского типа Нереповка. Российские войска также взяли под контроль город Угурдаль.