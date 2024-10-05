В Киеве гремят взрывы

Фото: iStock/Naypong
Взрывы прогремели в Киеве во время воздушной тревоги в субботу вечером 5 октября. Об этом сообщает украинское издание «Новости.Live».
Воздушная тревога в Киеве и еще десяти областях Украины начала звучать после 21.00. Затем прогремели взрывы.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале, что работает система противовоздушной обороны. Подробности и возможные повреждения на территории украинской столицы не сообщаются.
Ранее правительство Донецкой Народной Республики сообщило, что ВСУ выпустили по Горловке 20 ракет РСЗО. После Минобороны России сообщило об уничтожении реактивной системы залпового огня «Уран» на Северском участке фронта в Донбассе.
Читайте также:
ВСУ выпустили по Горловке 20 ракет из РСЗО
Киев прокомментировал идею уступить РФ освобожденные территории для мирного договора
В Верховной раде призвали напасть на Белоруссию
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале, что работает система противовоздушной обороны. Подробности и возможные повреждения на территории украинской столицы не сообщаются.
Ранее правительство Донецкой Народной Республики сообщило, что ВСУ выпустили по Горловке 20 ракет РСЗО. После Минобороны России сообщило об уничтожении реактивной системы залпового огня «Уран» на Северском участке фронта в Донбассе.
Читайте также:
ВСУ выпустили по Горловке 20 ракет из РСЗО
Киев прокомментировал идею уступить РФ освобожденные территории для мирного договора
В Верховной раде призвали напасть на Белоруссию
Лия Мурадьян