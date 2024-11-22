В Киеве и Хмельницкой области прогремело несколько взрывов

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В Киеве и Хмельницкой области Украины прогремела серия взрывов. Об этом сообщает украинское издание «Страна».
«Сообщают о взрывах в Староконстантинове Хмельницкой области. В регионе идет налет "Шахедов"», — говорится в сообщении украинского издания.
Также добавляется, что взрывы раздались в Киеве.
В 11:05 по московскому времени в украинской столице вновь объявили воздушную тревогу.
Ранее нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что Вв Верховной Раде отменили заседание, опасаясь российской атаки. Аппарат парламента перешел на дистанционную работу. По словам Гончаренко, следующее заседание запланировано на декабрь.
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