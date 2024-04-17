В Киеве и пяти областях Украины объявлена воздушная тревога

Фото: iStock/Harry Wedzinga
Воздушную тревогу объявили в Киеве и ещё пяти областях Украины, об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.
«08:48 — воздушная тревога в городе Киев», — уточняется в сообщении властей.
Сирены воздушной тревоги ревут ещё в пяти украинских областях.
Уже после объявления воздушной тревоги стало известно о взрывах в Черниговской области. Украинские СМИ сообщают, что после хлопка на месте прилёта разгорелся пожар. Что именно за объект был поражён — пока не уточняется.
Как пишет в своём Telegram-канале журналист Владимир Соловьёв, российская армия наносит удары по военным объектам на территории Украины, в частности по Черниговской области.
Читайте также:
Клычков: Силы ПВО сбили БПЛА над Орловской областью
Над акваторией Черного моря уничтожили рой украинских БПЛА
FT: Китай поставляет России двигатели для крылатых ракет и БПЛА
Евгения Парфентьева