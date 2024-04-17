Клычков: Силы ПВО сбили БПЛА над Орловской областью

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Российские силы ПВО сбили беспилотный летательный аппарат в небе над Орловской областью, об этом сообщил глава региона Андрей Клычков в своём Telegram-канале.
«Сегодня ночью на территории Орловской области средствами ПВО был сбит вражеский БПЛА. Пострадавших и повреждений объектов нет», — сообщил Клычков.
По словам губернатора, на месте происшествия продолжают свою работу оперативные службы, ситуация находится под полным контролем.
Напомним, ранее Министерство транспорта России сообщило, что защиту аэропортов усилят от атак беспилотных летательных аппаратов. В первую очередь усиления коснутся 50 российских аэропортов. Подробнее о принятых мерах читайте в материале «Радио 1».
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