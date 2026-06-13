В Киеве иностранцы устроили стрельбу, двое погибли

13 июня 2026, 22:09

На одной из улиц Киева в перестрелке погибли два иностранца

Фото: istockphoto/Helios8

В Киеве произошла вооружённая стычка между иностранцами, в результате которой два человека погибли. Об этом сообщил заместитель главы Национальной полиции Украины Андрей Небитов на своей странице в Facebook*.