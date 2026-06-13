В Киеве иностранцы устроили стрельбу, двое погибли
В Киеве произошла вооружённая стычка между иностранцами, в результате которой два человека погибли. Об этом сообщил заместитель главы Национальной полиции Украины Андрей Небитов на своей странице в Facebook*.
По его данным, выходцы с Кавказа открыли огонь на территории гаражно-строительного кооператива. Двое приезжих пришли с оружием к своему соотечественнику, чтобы выяснить отношения, однако тот оказался быстрее: в ходе ссоры он выхватил пистолет и застрелил обоих нападавших.
Причиной конфликта стали финансовые разногласия — мужчины не поделили доходы от краж. Подозреваемого задержали.
Эксперты связывают рост уличной преступности на Украине с неконтролируемым оборотом оружия, начавшимся после массовой раздачи автоматов и пистолетов населению в феврале 2022 года. Глава МВД Украины Игорь Клименко ранее отмечал увеличение числа тяжких преступлений с использованием нелегального оружия и прогнозировал ухудшение криминогенной обстановки.
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