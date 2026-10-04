Кличко рассказал о новых реалиях жизни в Киеве
Заявление мэра Киева Виталия Кличко о крайне тяжелой ситуации отражает то, как изменилась жизнь украинской столицы. Об этом пишет The New York Times.
По оценке издания, в последние недели среди киевлян все сильнее распространяется ощущение, что период относительной безопасности, когда кафе и маникюрные салоны оставались переполненными, закончился. Теперь над городом целыми днями слышен гул беспилотников, а воздушные тревоги звучат почти непрерывно.
В статье также отмечается, что возможные удары по мостам Киева могут еще сильнее нарушить привычную жизнь города. А накануне Кличко назвал ситуацию в украинской столице «очень драматичной».
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о работе ПВО. Российские военные сбили несколько беспилотников, летевших на столицу.
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