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Кличко рассказал о новых реалиях жизни в Киеве

NYT: заявление Кличко свидетельствует о переменах жизни в Киеве
Фото: iStock/Vadven

Заявление мэра Киева Виталия Кличко о крайне тяжелой ситуации отражает то, как изменилась жизнь украинской столицы. Об этом пишет The New York Times.



По оценке издания, в последние недели среди киевлян все сильнее распространяется ощущение, что период относительной безопасности, когда кафе и маникюрные салоны оставались переполненными, закончился. Теперь над городом целыми днями слышен гул беспилотников, а воздушные тревоги звучат почти непрерывно.

В статье также отмечается, что возможные удары по мостам Киева могут еще сильнее нарушить привычную жизнь города. А накануне Кличко назвал ситуацию в украинской столице «очень драматичной».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о работе ПВО. Российские военные сбили несколько беспилотников, летевших на столицу.

Александр Огарёв

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