Военэксперт Дандыкин предрёк массовое использование роботов и ИИ в зоне СВО

Фото: РИА Новости/Вадим Савицкий
Количество боевых роботов, используемых российскими военными в зоне СВО, может возрасти в 2024 году. Такое предположение в беседе с NEWS.ru выдвинул военный эксперт Василий Дандыкин.
Специалист рассказал, что боевые роботы уже сейчас активно используются на фронте. Они представляют собой подвижные пулемётные или стационарные крупнокалиберные установки. Благодаря их использованию удаётся избегать человеческих потерь при выполнении боевых заданий.
По мнению собеседника NEWS.ru, таких роботов стоит использовать по всей линии фронта, поскольку они пригодны как для совершения атаки, так и для разминирования.
Дандыкин предположил, что в текущем году значительно вырастет количество таких роботов в зоне СВО. Также он не исключил того, что на фронте могут начать использовать искусственный интеллект.
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По мнению собеседника NEWS.ru, таких роботов стоит использовать по всей линии фронта, поскольку они пригодны как для совершения атаки, так и для разминирования.
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Анастасия Чинкова