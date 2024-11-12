В Киеве объявили, что компенсации украинцам за разрушенное жилье займут столетия

Фото: iStock/Elena Chelysheva
Депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Елена Шуляк заявила, что на полное возмещение украинцам утраченного жилья при текущем уровне финансирования понадобится 1575 лет.
В Telegram-канале она подчеркнула, что в бюджете на 2025 год заложены только четыре миллиарда гривен на восстановление: три миллиарда на жилищные сертификаты и один миллиард на компенсации за поврежденное имущество.
С начала программы в мае 2023 года украинцам уже выплатили 15,9 миллиарда гривен, из которых семь миллиардов пошли на компенсации за поврежденное жилье, а 8,9 миллиарда — на жилищные сертификаты.
Однако, по оценке Всемирного банка, суммарные убытки за период с февраля 2022 года по конец 2023 года составляют 152 миллиарда долларов, включая прямые повреждения и потребность в восстановлении. Даже без учета 2024 года Украине потребуется около 6,3 триллиона гривен для полного восстановления.
Шуляк саркастично отметила, что при нынешнем уровне финансирования восстановление напоминает «наполнение озера чайной ложкой».
Ранее губернатор Алексей Смирнов заявил, что затраты на восстановление пострадавших территорий от вторжения ВСУ оцениваются более чем в 700 миллиардов рублей.
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С начала программы в мае 2023 года украинцам уже выплатили 15,9 миллиарда гривен, из которых семь миллиардов пошли на компенсации за поврежденное жилье, а 8,9 миллиарда — на жилищные сертификаты.
Однако, по оценке Всемирного банка, суммарные убытки за период с февраля 2022 года по конец 2023 года составляют 152 миллиарда долларов, включая прямые повреждения и потребность в восстановлении. Даже без учета 2024 года Украине потребуется около 6,3 триллиона гривен для полного восстановления.
Шуляк саркастично отметила, что при нынешнем уровне финансирования восстановление напоминает «наполнение озера чайной ложкой».
Ранее губернатор Алексей Смирнов заявил, что затраты на восстановление пострадавших территорий от вторжения ВСУ оцениваются более чем в 700 миллиардов рублей.
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Мария Моисеева