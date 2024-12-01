В Киеве объявили воздушную тревогу

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В Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога, следует из информации на онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины.
Предупреждающие сигналы были зафиксированы в четырех регионах Украины – в Сумской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областях.
Ранее в Киеве на фоне объявленой воздушной тревоги прогремели взрывы.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Ранее в Киеве на фоне объявленой воздушной тревоги прогремели взрывы.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Александр Климов