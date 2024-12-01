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В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу
Фото: istockphoto/Olena Lialina

Фото: istockphoto/Olena Lialina

В Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога, следует из информации на онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины.
Предупреждающие сигналы были зафиксированы в четырех регионах Украины – в Сумской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областях.

Ранее в Киеве на фоне объявленой воздушной тревоги прогремели взрывы.



Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#украина
Российские военные раскрыли детали освобождения Новоалексеевки
Минобороны: заход в Новоалексеевку в ДНР военные осуществляли малыми группами
01 декабря 2024, 06:08

Фото: iStock/Evgeny555

Военные группировки войск «Центр», принявшие участие в освобождении Новоалексеевки в Донецкой Народной Республики (ДНР), раскрыли подробности установления контроля над населенным пунктом. Министерство обороны процитировало бойцов в Telegram-канале.
Отмечается, что заход в Новоалексеевку происходил небольшими группами. Солдаты перемещались из укрытия в укрытие, используя блиндажи, спрятанные в лесных поясах.

Корректировка действий штурмовой группы осуществлялась артиллерийскими расчетами и расчетами беспилотников. Кроме того, мощную огневую поддержку обеспечивали ударные FPV-дроны, выбивавшие бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) из укреплений.

В Минобороны подчеркнули, что в результате активных и решительных действий российские военные заняли важную позицию и разместили на территории поселения российский триколор.

Ранее стало известно, что российские военные контролируют населенный пункт в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Речь идет о селе Новоселидовка в ДНР.

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В подконтрольном ВСУ городе в ДНР закрыли все школы
Власти Славянска закрыли школы и отменили массовые мероприятия
01 декабря 2024, 05:35

Фото: istockphoto/reflection_art

В контролируемом ВСУ городе Славянск в Донецкой Народной Республики (ДНР) отменены все масштабные мероприятия, закрыты школы, об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на соответствующее распоряжение мэра Вадима Ляха.
«Власти города Славянск Донецкой области запретили все виды деятельности в сфере образования, культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта, подразумевающие собрания людей», — подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что эти меры были предприняты на фоне ухудшения ситуации с безопасностью. Занятия в школах и других учебных заведениях проводятся дистанционно.

Ранее эксперт Института мировой военной и экономической стратегии НИК ВШЭ Николай Новик заявил, что взятие под контроль города Часов Яр позволит российским войскам позволит применять дальнобойную артиллерию в отношении таких Дружовки, Славянска и Краматорска.

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#вс рф
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Стали известны подробности ключевых боев за Курахово
«Страна.ua»: в деревне Старые Терны идут ключевые бои за Курахово в ДНР
01 декабря 2024, 04:36

Фото: iStock/ zim286

Ключевые сражения за Курахово в Донецкой Народной Республике (ДНР) происходит в селе Старые Терны. Подробности боев за город раскрыло украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.
Отмечается, что наступление на Старые Терны поставило под угрозу промышленную зону Курахово, которая в настоящее время находится под контролем украинской армии.

«С потерей этой промзоны падет, скорее всего, и весь город», – отмечается в сообщении.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов объявил, что Владимир Зеленский не стал спасать группировку ВСУ, оставшуюся в Курахово.

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#украина
#владимир зеленский
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Подполье сообщило об ударе по центру подготовки операторов БПЛА ВСУ
Подпольщик Лебедев: в Днепропетровской области поражен цех по сборке БПЛА
01 декабря 2024, 01:35

Фото: iStock/Diy1

В Днепропетровской области поражен цех по сборке дронов и учебный центр операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Наши удачно поразили цель: школа дроноводов и цех сборки БПЛА при ней», – сообщил собеседник агентства.

Ранее Лебедев заявил, что российские военные нанесли удар по железнодорожному логистическому центру украинской армии под Харьковом. Он также сообщил, что ведется наступление на позиции ВСУ в лесу к северу от села Барановка в Харьковской области.

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#украина
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Туск: оборонительные укрепления появятся на границе с Украиной
30 ноября 2024, 20:33

Фото: iStock/ macky_ch

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что польская линия оборонительных укреплений «Восточный щит» распространится и на границу с Украиной, проинформировал TVP Info.
Дональд Туск объявил, что оборонительные укрепления появятся на польско-украинской границе.

«Мы хотим, чтобы поляки чувствовали себя в безопасности на всем протяжении восточной границы», — обратил внимание премьер-министр Польши.

Ранее Дональд Туск сообщил, что конфликт на Украине вступает в решающую фазу. По словам премьер-министра Польши, существует реальная угроза глобального конфликта. Он подчеркнул, что приближается неизвестное и никто сейчас не знает, чем именно завершится данный конфликт. Дональд Туск уточнил, что последние события говорят о серьезной угрозе. Вероятно, Туск имел в виду удар по Днепропетровску российской ракетой «Орешник».

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Sarganserländer: иностранцы в рамках чёрных туров посещают места сражений на Украине
30 ноября 2024, 20:12

Фото: iStock/ Roman Novitskii

Европейцы и американцы приобретают так называемые «чёрные туры», чтобы в качестве развлечения посетить места сражений на Украине, сообщила швейцарская газета Sarganserländer.
На Западе пользуются популярностью «чёрные туры», которые предлагает примерно десяток украинских туристических фирм. В рамках подобных туров граждане Евросоюза посещают места прошлых или настоящих боестолкновений под Киевом или Харьковом.

Журналисты побеседовали с 23-летним испанским блогером Альберто Бласко Вентасом, который посетил разрушенный мост через реку Ирпень в Киевской области.

«И Бласко Вентас далеко не единственный военный турист на Украине — все больше иностранцев хотят увидеть разрушения своими глазами», — говорилось в материле газеты.

Одно из таких украинских агентств в 2024 году провело туры примерно для 30 человек из Соединённых Штатов Америки и Европы.

Один тур без учёта расходов на дорогу стоит в где-то от 150 до 250 евро, часть денеш якобы идет на помощь украинской армии.

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Пушилин: шахты на взятых под контроль РФ территориях находятся в плохом состоянии
30 ноября 2024, 19:44

Денис Пушилин (Фото: kremlin.ru)

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что все угольные шахты на взятых под контроль ВС РФ территориях в Донецкой народной республике находятся в плачевном состоянии, сообщило агентство ТАСС.
Глава Донецкой Народной Республики подчеркнул, что точную оценку состояния угольных шахт потом предоставят специалисты. Но, по словам Дениса Пушилина, уже в настоящий момент однозначно можно утверждать, что ситуация крайне тяжелая. Глава ДНР передал, что в плохом состоянии находятся все шахты, в том числе в Селидово и Новогродовке.

Шахтеры Донецкой Народной Республики с начала текущего года добыли 3 миллиона тонн угля — это уже превысило показатели за весь 2023 год. С начала года в ДНР ещё сдали семь очистных забоев. На шахтах «Комсомолец Донбасса» и «Прогресс» сейчас готовят запуск новых лав. По большей части добывался энергетический уголь, которого подняли на-гора более 2,8 миллиона тонн.

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Киевские турагентства предлагают иностранцам «военные туры»
30 ноября 2024, 18:56

Фото: istockphoto/Jakub Laichter

Туристические агентства в Киеве начали предлагать клиентам увлекательные «военные туры» по Украине. Они организуют для иностранцев маршруты поездок по стране, обещая, что они не представляют опасности.
О новом туристическом тренде в воюющей стране сообщила немецкая газета Der Rheinische Post. Наблюдать последствия военного конфликта предлагают не менее десяти туристических компаний. Стоимость таких необычных экскурсий составляет от 150 до 250 евро.

За дополнительную плату некоторые турагентства предлагают провести клиентов в непосредственной близости от зоны боевых действий. Часть вырученных средств направляется на поддержку Вооружённых сил Украины.

Между тем один из таких «военных туристов» и по совместительству заместитель главного редактора другого немецкого издания Bild, посетивший украинскую столицу, сообщил, что видел в Киеве и киевлянах токсичную смесь, состоящую из неопределённости, истощения и отчаяния.

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#конфликт
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Bloomberg: Зеленский готов к окончанию украинского конфликта без возврата территорий
30 ноября 2024, 16:55

Фото: iStock/ 3dmitry

Глава киевского режима Владимир Зеленский готов к окончанию конфликта с РФ без возврата занятых российскими войсками территорий, сообщило информационное агентство Bloomberg.
Представители западного агентства пришли к подобному выводу после интервью Владимира Зеленского Sky News — в нём он обратил внимание, что «зонтик НАТО» над остающейся под контролем украинской стороны территорией помог бы остановить горячую фазу конфликта с Российской Федерацией.

В материале подчёркивалось, что трехлетнее столкновение «приближается к переломному моменту в следующем году», так как Вооружённые силы Российской Федерации уверенно продвигаются с востока, а победивший на выборах президента Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп пообещал положить конец боевым действиям между двумя странами.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, заявил на Украине начнут призывать в армию детей из-за нехватки оружия.

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