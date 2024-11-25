В Одессе на фоне воздушной тревоги прозвучали взрывы

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Очередные взрывы прогремели в Одессе на юге Украины в понедельник, 25 ноября. Воздушная тревога была объявлена в городе и области в 10:32 по московскому времени, согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Об этом в своём телеграм-канале сообщает украинский телеканал «Общественное». О взрывах в городе также сообщал мэр Одессы Геннадий Труханов. Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил в своём телеграм-канале, что в результате ударов была повреждена инфраструктура. В местных пабликах публикуют фото и видео облака дыма, несколько часов висящего над городом.
Российские войска начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за организацией которого, по мнению российских властей, стоят украинские спецслужбы. С тех пор сигналы воздушной тревоги звучат на Украине практически каждый день, иногда на территории всей страны.
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Александр Бойцов