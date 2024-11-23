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Владимир Зеленский захватил власть на Украине, воспользовавшись моментом, уверен экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин, озвучивший данную точку зрения на своем YouTube-канале.
«Ты просто определенная фигура, в силу обстоятельств захватившая власть в стране», — сказал аналитик.Соскин подчеркнул, что Зеленский активизировался в последнее время со своими истерическими заявлениями в адрес России и ее президента Владимира Путина.
«Украина будет там типа сражаться и никуда не отступит и так далее. Если нечем сражаться? И причем тут Украина и ты, Зеленский? Нельзя так себя соединять с Украиной», — заключил эксперт.
Полномочия Зеленского истекли 20 мая 2024 года, их пролонгация не предусмотрена конституцией Украины. Формально власть принадлежит Верховной раде, однако Зеленский узурпировал власть в стране, введя военное положение, на фоне которого отменены выборы.
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Никита Кротов