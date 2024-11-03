В Киеве ожидается отмена 90% броней от мобилизации

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Предприятия в Киеве получили письма для проверки сотрудников перед вероятной отменой 90% броней от мобилизации. Об этом очевидцы сообщили в беседе с ТАСС.
Так, по словам одного из собеседников агентства, руководство киевских предприятий получило письма от силовиков. В них требовали провести проверку обоснованности бронирования от мобилизации у сотрудников. Если будет реализован план по отмене 90% бронирования, то работать будет некому.
Также очевидцы отмечают, что в Киеве ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине) уже приступили к сбору сведений не из реестра военнообязанных, а по домовым книгам и прописке. Это приводит к тому, что повестки повторно приходят гражданам, уже отметившимся в ТЦК.
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