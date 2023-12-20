Фото: istockphoto/Sergii Petruk
В Киеве подростки развернули нацистский флаг рядом с человеком, который танцевал и был одет в костюм пса Патрона.
Об этом пишет издание «Страна.ua» в Telegram-канале «Политика Страны».
На опубликованных видеокадрах заметно, как вокруг «Патрона» и парней с флагом собралась молодежь и снимала происходящее на видео. Причины и цели данной акции не приводятся.
Пес Патрон — это служебная собака породы джек-рассел-терьер. Её после начала СВО стали использовать саперы ВСУ для разминирования территорий. Животное приобрело широкую известность в интернете, став символом Международного координационного центра по вопросам гуманитарного разминирования при МВД Украины.
Ранее бывший депутат Рады Игорь Лапин заявил, что утверждения украинских пропагандистов и экспертов о дефиците снарядов у армии России не обоснованы и предложил им посетить Артемовск, чтобы убедиться в этом.
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На опубликованных видеокадрах заметно, как вокруг «Патрона» и парней с флагом собралась молодежь и снимала происходящее на видео. Причины и цели данной акции не приводятся.
Ранее бывший депутат Рады Игорь Лапин заявил, что утверждения украинских пропагандистов и экспертов о дефиците снарядов у армии России не обоснованы и предложил им посетить Артемовск, чтобы убедиться в этом.
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Мария Фирсова